Palopäällystöliiton listaus: Huomioi nämä asiat poikkeustilanteessa

Suomessa on käynnissä poikkeustilanne. Valmiuslaki vaikuttaa merkittävästi jokaisen elämään. Selviämme tilanteesta yhdessä noudattamalla viranomaisten ohjeita ja huolehtimalla erityisesti riskiryhmiin kuuluvien turvallisuudesta. Suomen Palopäällystöliiton henkilöstö kokosi vinkkejä haastavaan poikkeustilanteeseen.

Lasten huomioiminen ikätason mukaan

Lapsella voi luonnollisesti herätä huoli läheisistään ja pohdintaa kotonaolosta tai siitä, miksi osa vanhemmista käy töissä ja osa on kotona. On tärkeää huomioida lasten tarve tulla kuulluiksi ja huomioiduiksi.

Lapset voivat ikävöidä kavereita ja ikätovereidensa juttuseuraa. Etäkommunikointi kavereiden kanssa tuo päiviin tarvittua sisältöä ja lisää ymmärrystä siitä, että me kaikki olemme samassa tilanteessa. Pienen kaveriporukan tapaaminen ulkona on myös sallittua, mutta tällöinkin lähikontaktia tulee välttää.

Tilanne on myös nuorille hämmentävä ja huolestuttava. Jos nuorella on tarve puhua ulkopuolisen ihmisen kanssa omien läheisten aikuisten lisäksi, voi apua löytyä esimerkiksi verkosta. Useat tukipalvelut päivystävät verkossa tai sosiaalisen median kanavilla, vaikka asiointipisteet ovat suljettuina. Esimerkiksi Sekasin-chat palvelee päivittäin puoleen yöhön saakka osoitteessa sekasin.fi. Verkkoyhteisö discord.gg/sekasin.fi on avoinna kellon ympäri.

Energian purkaminen

Voimassa olevat rajoitukset vähentävät myös lasten päivittäistä aktiivisuutta: koulumatkojen, välituntien ja harrastusten puuttuminen voi näkyä ylimääräisenä energiana, jota on tärkeä päästä purkamaan. On hyvä kehittää yhteistä tekemistä – ulkoilua unohtamatta.

Hygienia – ja taas käsienpesu

Kuten jo tiedämme, hygieniasta on syytä pitää koronavirustilanteen vuoksi erityisen hyvää huolta. Lapsia voi motivoida käsienpesuun esimerkiksi leikin keinoin: kotona voi kilpailla siitä, kuka keksii parhaan laulun tai lorun käsienpesun ajaksi, kuka on käsienpesuvastaava tai kuka keksii parhaan muistisäännön käsienpesuun.

Vaihtoehtoinen kommunikointi myös aikuisten kesken

Kaikki aikuiset eivät ole sosiaalisessa mediassa tai muutoin sähköisten kanavien äärellä, mikä voi tarkoittaa sosiaalisten kontaktien huomattavaa vähenemistä poikkeustilanteen aikana. Yhteydenpitoa läheisiin voi tehostaa jakamalla kuulumisia normaalia aktiivisemmin esimerkiksi perinteisen puhelinsoiton tai videopuhelun välityksellä.

Lähipiirin, vanhempien ja isovanhempien kanssa voi luoda myös WhatsApp-ryhmän kuulumisten vaihtoon. Ryhmät mahdollistavat yhteydenpidon useamman henkilön kanssa kerralla.

Poikkeuksellinen tilanne vaikuttaa arjen turvallisuuteen

Voi myös olla haastavaa käsittää, mitä poikkeusolot käytännössä tarkoittavat. Aluehallintovirastojen (avi.fi) ja Valtioneuvoston (valtioneuvosto.fi) sivuilta löydät ajankohtaista tietoa siitä, miten tilanne koskettaa arkea.

Lisääntynyt kotona oleskelu lisää kotona tapahtuvien onnettomuuksien riskiä. Kotona vietettyä aikaa voikin hyödyntää myös turvallisuusnäkökulmasta. Kotona voi yhdessä läheisten kanssa käydä läpi kodin paloturvallisuutta, esimerkiksi:

tarkistaa palovaroittimen paristot

harjoitella sammutuspeitteen käyttöä

tarkistaa kodin poistumisreitit

Lisäksi kodin vaaranpaikkoihin on tärkeä kiinnittää erityistä huomiota, onnettomuuksien ehkäisemiseksi. Muista siis:

käyttää tulisijoja huolellisesti

pitää sauna saunomista – ei tavaransäilytystä tai vaatteiden kuivatusta – varten

sulkea kodinkoneiden vesihanat, kun koneet eivät ole käytössä

Kotivara ja naapuriapu

Kotivaran hankkiminen ja naapuriavun tarjoaminen tai vastaanottaminen ovat ajankohtaisia teemoja. Hamstraaminen ei kannata, mutta kotona olemiseen ja sairastumiseen varautuminen on tärkeää. Martat on koonnut yhteen vinkkejä kotivaran suunnitteluun ja ajanviettoon kotona: martat.fi.

Muista myös