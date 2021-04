Paluu Jumalattaren luontoon – Polku pohjoisen voiman ja myyttien juurille

Terveesti tasapainossa 13.1.2021 08:46:19 EET | Tiedote

Uutuuskirja Terveesti tasapainossa on psykologi Satu Lähteenkorvan käytännönläheinen kannanotto ihmisen epätasapainoon ja väsymykseen tässä ajassa. Yksilökeskeisyyden aikakausi on opettanut meille yksinpärjäämisen ihanteen ja sairastuttavan elämäntavan, joka on vihdoin alkanut murentua. On aika oppia tunnistamaan psykologiset ja fyysiset hälytyskellomme sekä itseemme kohdistuvat vaatimukset, jotta voimme tukea hyvinvointiamme ja estää uupumisen.