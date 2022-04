Paluu ritarien ja miekkojen aikaan Pohjanmaan museossa 22.4.–16.10.2022

Pohjanmaan museon kesänäyttelyssä käännetään katse vuosisatojen taakse, ritareiden ja miekkojen aikaan. Vaihtuvien näyttelyiden tilassa nähdään Vallan ja varallisuuden symbolit, joka perustuu antiikkikauppias ja keräilijä Peter Mustosen esinekokoelmiin. Niihin kuuluu muun muassa historiallisia aseita, haarniskoja, suojavarusteita sekä viikinkisotureiden koruja.

Näyttelyn kantavana teemana ovat aseet ja haarniskat vallan ja varallisuuden symboleina. Näyttely esittelee aseiden ja haarniskoiden monimuotoisuutta ja kehityshistoriaa 700-luvun viikinkiajalta 1600-luvun barokkiaikaan ja se koostuu yli sadasta esineestä. Suurin osa niistä on peräisin Euroopasta, lisäksi esitellään sotahistoriallisia esineitä Intiasta, Persiasta ja Japanista.

Näyttelyssä nähdään myös Museoviraston kokoelmiin kuuluvia, Vaasasta vuonna 2014 tehtyjä rautakautisia löytöjä: kupurasolki, kupurasoljen katkelmia sekä rannerengas. Edellisen kerran ne olivat esillä Vaasassa vuonna 2015 Pohjanmaan museon Katse kokoelmiin –näyttelysarjassa.

Esineisiin saa myös koskea

Kävijä pääsee tutustumaan eri aikakausien, muun muassa viikinki- ja ristiretkiaikojen, miekkoihin ja varhaisiin kilpiin. Esillä on myös muita monin eri tavoin koristeltuja asetyyppejä kuten tikareita, nuijia, varsijousia ja varhaisia tuliaseita sekä itämaisia aseita. Miekka oli ritariuden symboli ja Euroopan taistelukentillä se pysyi ratsuväen merkittävimpänä sivuaseena 1800-luvun alkupuolelle saakka. Tuliaseiden, uusien sotastrategioiden ja suurempien armeijoiden myötä perinteinen ritari miekkoineen ja kilpineen jäi ajan mittaan historiaan. Tuliaseet olivat kuitenkin työläitä ladattavia, joten taistelut mies miestä vastaan käytiin edelleen teräasein, sotavasaroin ja keihäin.



Aseiden laatu alkoi parantua 1300-luvulta lähtien, ja niiden hyökkäyksiltä suojauduttiin rengaspanssareihin kiinnitetyin levyin. Koko vartalon peittäneitä haarniskoja käytettiin 1400-luvulta 1600-luvun puoliväliin saakka, minkä jälkeen ne jäivät pois käytöstä tykistön ja kertalaukaistavien aseiden kehittyessä. Alemman varallisuusluokan soturit ja palkkasoturit käyttivät suojavarusteenaan jo viikinkiajalla hyväksi todettua rengaspaitaa, joka suojasi miekan pistoilta tai nuolilta. Näyttelyssä nähdään yksi Euroopan laadukkaimmista rengaspaidoista 1500-luvulta ja kävijä saa kosketella myös aitoja rengaspaidan kappaleita.

Aikansa huippukäsityötä

Aseiden ja haarniskoiden valmistus oli kallista huippukäsityötä. Haarniskan paino jakautui melko tasaisesti ympäri vartaloa, joten ritari pystyi tarvittaessa liikkumaan varsin ketterästi. Tämän päivän armeijan täyspakkaukset tai palokunnan täysvarustus ovat painonsa puolesta verrattavissa haarniskoidun ritarin varustukseen. Näyttelyssä on esillä useita täydellisiä haarniskoita hansikkaineen ja kypärineen. Esillä on myös tunnetun Myochin-suvun valmistama samuraihaarniska pakotettuine rintapanssareineen sekä rengasvarustuksia Persiasta ja Intiasta.



Vallan ja varallisuuden symbolit –näyttelyn on käsikirjoittanut ja tuottanut Peter Mustonen yhteistyössä Vaasan kaupungin museoiden kanssa. Näyttely on ollut aiemmin esillä Pärnussa sekä Kuressaaren piispanlinnassa Virossa. Kokoelman esineitä nähtiin Vapriikin suositussa Ritarit-näyttelyssä, ja kaikki Tampereella esillä olleet esineet nähdään myös Vaasassa. Näyttely Vallan ja varallisuuden symbolit nähdään Pohjanmaan museossa 22.4.-16.10.2022.

Ratsastavia ritareita kesäkuussa

Koska näyttelyn teema vie keskiajalle, Vaasassa nähdään näyttelyn yhteydessä myös ratsastavia ritareita. Ritariasuiset ratsastajat hevosineen vierailevat tiistaina 21.6.2022 Pohjanmaan museon edustalla. He esittelevät ratsastushaarniskoja ja hevosen varusteita sekä muita taidonnäytteitä, jotka olivat tarpeellisia keskiajalla. Tapahtumassa esiintyvät taidokkaat hevoset ja ratsastajat tulevat historialliseen ratsastukseen keskittyvältä varsinaissuomalaiselta ratsutilalta. Rohan tallit toimii Kemiönsaarella ja on tullut tunnetuksi esiintymällä erilaisissa keskiaikatapahtumissa eri puolella Suomea.

Näyttelyn yhteydessä järjestetään yleisöopastuksia sekä asiantuntijatilaisuuksia, joissa muun muassa antiikkikauppias ja keräilijä Peter Mustonen kertoo esinekokoelmastaan ja sen historiasta kesäkuussa. Myös näyttelyn teemaan liittyviä työpajoja järjestetään kesän aikana.

Tiedotuskuvat: https://kuvapankki.vaasa.fi/s/hbNTRavwVmuClcO7/fo