Palvelualaa elvytettävä koronaviruspandemian jälkeen: Kotitalousvähennyksen korvausastetta korotettava ja omavastuu puolitettava 

Keskuskauppakamari: Suomi elää ja elpyy viennistä – infrahankkeet heti käyntiin 14.4.2020 00:01:00 EEST | Tiedote

Koronan aiheuttama isku Suomen talouteen on kova ja suhdanne-elvytyksen paalupaikalle on laitettava investoinnit infraan. Suomi elää ja elpyy viennistä. Viennin edellytys on hyväkuntoinen liikenneinfra. 2,5 miljardin euron korjausvelka takaa, että kohteita elvytykselle löytyy eri puolilta Suomea.