Palvelujen tuottaminen siirtynyt hyvinvointialueelle turvallisesti  

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen ensimmäisillä viikoilla on myös saatu asiakas- ja potilastietojärjestelmätturvallisesti käyttöön. Palveluissa on kuitenkin esiintynyt yleisesti viiveitä ja hidastumista.

Länsi-Uudellamaalla on käynnissä yksi Suomen suurimmista ICT-muutoshankkeista ja alueelle on siirtynyt tai otettu uutena käyttöön yli 300 tietojärjestelmää. Järjestelmien muutosten ja tunnusten vaihdoksen keskellä työskentely on vaatinut myös henkilökunnalta äärimmäistä joustavuutta. Olemme kiitollisia asukkaiden ja henkilökunnan joustavuudesta hyvinvointialueen muutoksissa.

Pelastuslaitoksen toiminta on jatkunut hyvinvointialueelle siirtymän jälkeen normaalisti.

Hyvinvointialue on yli 9 000 ammattilaisen työpaikka

Hyvinvointialueesta tuli vuoden vaihteessa samalla yli 9 000 ammattilaisen työpaikka. Työntekijöitä työskentelee Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueella kymmenen kunnan alueella.

Perjantaina 13.1.2023 maksettiinensimmäistä kertaa palkatyli 7 300 vakituisessa palvelussuhteessa olevalle, määräaikaisten työntekijöiden palkanmaksupäivä on kuun viimeinen päivä. Ensimmäisessä palkanmaksuerässä maksettiin palkkoja yhteensä noin 15,5 miljoonaa euroa.HR ja koko työyhteisö ovattyöskennelleet ennakoiden palkanmaksutietojen oikeellisuuden tarkistamiseksi ja varmistamiseksi.

Kaikki tietoomme tulleet virheet, joissa palkkatietoja ei olisi lainkaan muodostunut palkka-ajoon on korjattu, ja nämä puuttuneet palkat voidaan maksaa 13.1.2023.Työntekijöitä on ohjeistettu olemaan yhteydessä esihenkilöönsä mahdollisten virheiden korjaamiseksi. Olemme myös varautuneet ylimääräisiin palkka-ajoihin. Ensimmäisessä palkanmaksuerässä havaittujen puutteiden, kuten esimerkiksi erilaisten palkan lisientai työaikaprosenttien virheet korjataan ja puuttuvat erät voidaan maksaa 19.1.2023 ja 31.1.2023 palkanmaksun yhteydessä.