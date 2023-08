Palvelujohtoinen liiketoiminta vahvassa kasvussa – Lenovo investoi miljardi dollaria tekoälyinnovaatioihin

Lenovo Group (HKSE: 992) (ADR: LNVGY) julkisti tänään ensimmäisen vuosineljänneksen tuloksensa. Sen mukaan konsernin liikevaihto oli 12,9 miljardia Yhdysvaltain dollaria ja nettotulos 191 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria muiden kuin Hongkongin tilinpäätösstandardien (HKFRS)[1] perusteella.

Muiden kuin pc-liiketoimintojen liikevaihto oli 41 prosenttia konsernin liikevaihdosta, ja palvelujohtoinen liiketoiminta saavutti vahvan kasvun ja jatkuvan kannattavuuden, mikä osoittaa Lenovon älykkään muutosstrategian tehokkuutta.

Konserni jatkaa ennakoivia toimia pitääkseen kulujen ja liikevaihdon suhdeluvun joustavana, edistääkseen vastuullista kannattavuutta ja investoidakseen samalla kasvuun ja muutokseen. Lenovo on edelleen sitoutunut kaksinkertaistamaan innovaatioinvestoinnit keskipitkällä aikavälillä, mukaan lukien 1 miljardin Yhdysvaltain dollarin lisäinvestoinnit kolmen vuoden aikana tekoälyn käyttöönoton nopeuttamiseksi yrityksissä kaikkialla maailmassa – erityisesti tekoälylaitteiden, -infrastruktuurin ja -ratkaisujen osalta.

Viime vuosineljänneksen haastavista markkinoista ja epäsuotuisista makrotaloudellisista olosuhteista huolimatta Lenovo näkee merkkejä markkinoiden vakautumisesta ja paranemisesta, komponenttien hintojen suotuisasta kehityksestä ja uskoo, että asiakaslaitemarkkinan voidaan odottaa elpyvän ja jatkavan kasvuaan tämän tilikauden toisella puoliskolla.

"Viime vuosineljänneksellä makrotaloudellinen ympäristö aiheutti haasteita, ja laitteistoliiketoimintamme oli edelleen sopeutumisvaiheessa, mutta jatkoimme sinnikkäästi strategiamme toteuttamista. Palvelujohtoinen liiketoimintamme kasvoi voimakkaasti ja sen kannattavuus säilyi. Muiden kuin pc-tietokoneiden osuus konsernin liikevaihdosta kasvoi edelleen edellisvuodesta, mikä osoittaa monipuolisten kasvumoottoreidemme tehokkuuden, ja suhtaudun edelleen varovaisen optimistisesti liiketoimintamme elpymiseen seuraavien vuosineljännesten aikana. Kun jatkamme innovoinnin ja älykkään muutoksen edistämistä, luotan pitkän aikavälin asemaan, joka mahdollistaa kestävän kannattavuuden ja kasvun tulevaisuudessa", sanoo Lenovon hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja Yuanqing Yang.

Yhden miljardin Yhdysvaltain dollarin lisäinvestoinnit tekoälyyn perustuvat nykyiseen johtoasemaan

Lenovo jatkaa tekoälyn hyödyntämistä kaikilta osin, ja se on rakentanut etunsa laskentatehon osalta asiakkaasta reunaan, pilveen ja verkkoon. Läpimurrot suurten kielimallien ja tekoälyn tuottaman sisällön alalla merkitsevät suurta harppausta tekoälyn kehittämisessä ja soveltamisessa ja toimivat katalysaattorina ja kiihdyttäjänä, jotka edistävät tekoälyn käyttöönottoa. Seuraavien kolmen vuoden aikana Lenovo sitoutuu investoimaan tekoälyyn vielä miljardi Yhdysvaltain dollaria. Investointi keskittyy tekoälylaitteiden, tekoälyvalmiiden ja tekoälylle optimoitujen laskentainfrastruktuurien tarjoamiseen sekä tekoälyn tuottaman sisällön sulauttamiseen vertikaalisten toimialojen älykkäisiin ratkaisuihin, jotta asiakkaat voivat parantaa tuottavuuttaan.

Infrastructure Solutions Group (ISG) -liiketoiminnan kattavan tekoälyportfolion ansiosta Lenovo on sijoittunut tekoälylaiteinfrastruktuurin osalta maailman kolmanneksi. Se on myös edelläkävijä NVIDIAn tukemien seuraavan sukupolven tekoälyjärjestelmien suunnittelussa. Lenovo ThinkSystem SR675 V3 -palvelin sisältää pian juuri julkistetut NVIDIA L40S -näytönohjaimet, jotka auttavat edistämään tekoälyä ja tuomaan generatiivisia tekoälysovelluksia, kuten älykkäitä chatbotteja sekä haku- ja yhteenvetotyökaluja käyttäjille eri toimialoilla. ISG investoi 100 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria kasvattaakseen edelleen AI-innovaattoriohjelmaansa, joka on jo toimittanut yli 150 huippuluokan AI-ratkaisua, yli 70 AI-optimoitua alustaa ja 45 ISV-kumppania ensimmäisen vuoden aikana.

Solutions and Services Group (SSG) käyttää tekoälyä laajasti koko portfoliossaan, mukaan lukien tekoälyllä toimivaa laiteälyä.

Koko tiedotteen ja tarkemmat liiketoimintayksikköjen tulokset voi lukea Lenovon StoryHubista.

[1] Non-HKFRS measure was adjusted by excluding net fair value changes on financial assets at fair value through profit or loss, amortization of intangible assets resulting from mergers and acquisitions, mergers and acquisitions related charges; restructuring and other charges; and the corresponding income tax effects, if any.