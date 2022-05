Palvelumuotoilutoimisto Hellon osti teknologiaosaamista Oulusta

Graend Company on pitkän kansainvälisen uran teknologia-alalla tehneiden Antti Pelkosen, Maarit Kettusen ja Jukka-Pekka Heikuran viime talvena perustama digitaalisen suunnittelun ja kehityksen asiantuntija. Palvelumuotoilutoimisto Hellon ja uusi digistudio Graend by Hellon pystyvät yrityskaupan myötä tuottamaan Suomessa ainutlaatuista ja kansainvälisillä markkinoilla näkemyksellistä lisäarvoa asiakkaidensa liiketoimintaan.

”Olemme jo vuosia nivoneet palvelumuotoilun teknologiaan, sillä digitaalisuus ja teknologia ovat asiakasarvon mahdollistajia. Strategisen toimijan ei kuitenkaan kannata kasvaa teknologian toteuttajaksi orgaanisesti. Olimme jo tovin kartoittaneet mahdollisuuksia lisätä tarjontaamme, kun huomasimme todella kovien teknologiaosaajien perustaneen Ouluun Graendin. Pelkosen, Kettusen ja Heikuran kunnianhimo, kokemus ja meriitit esimerkiksi Siili Solutionsin ja Bitfactorin kasvattajina ovat vakuuttavia ja he ovat valmis tiimi, jolla on kyky rakentaa suuria asioita. Tätä kunnianhimoa, uskallusta ja näkemystä tarvitaan maailmalla pärjäämiseen, ja sitä Hellonilta myös odotetaan”, kertoo Hellonin perustajaosakas Jaakko Wäänänen.

Asiakaskokemuksen ja digitaalisten palveluiden muotoiluun erikoistuneen Hellonin asiakkaat ovat toivoneet, että yrityksen osoittama intohimo erinomaisuuteen välittyisi myös teknisessä toteutuksessa. Graend-kaupan myötä yhtiöllä on nyt kyky varmistaa, että projektien alkuvaiheessa oivalletut pienetkin, mutta asiakaskokemuksen kannalta elintärkeät yksityiskohdat säilyisivät mukana muotoilijan pöydältä aina lopulliseen, eli testattuun, toteutettuun ja julkaistuun digitaaliseen palveluun asti.

”Asiakaskokemus perustuu syvälliseen asiakasymmärrykseen. Pieneltäkin tuntuva nyanssi voi lopullisessa kokemuksessa olla suuri erottava tekijä. Tärkeillä nyansseilla ja niiden ymmärryksellä on usein vaarana kadota, kun vetovastuu digitaalisesta palvelusta siirtyy asiakaslähtöisestä palvelumuotoilusta teknologiakeskeiseen toteutukseen. Lopputuloksena voi olla moitteetta toimiva järjestelmä, joka ei kuitenkaan tavoita suunniteltua asiakaskokemusta tai tuota tavoiteltua asiakasarvoa. Tähän haasteeseen on törmätty usein ja nyt siihen löytyi ratkaisu”, kiittää Wäänänen.

Yrityskauppa tuo Graendille nopean laajentumismahdollisuuden paitsi Suomessa, myös kansainvälisesti. Hellon tuplasi viime vuonna liikevaihtonsa Lontoossa, missä globaalit megaluokan yritykset etsivät strategisia kumppaneita, jolla on kyvykkyyttä viedä hankkeita laadukkaasti alusta loppuun. Esimerkiksi Hellonin Lontoon toimiston ja Graendin kevään aikana Vodafonelle toteuttama hanke osoittaa, että tämänkaltaiselle kombinaatiolle on kova kysyntä.

”Koska Hellon on palvelumuotoilussa maailman palkituin toimija, kohdistuu heihin paljon odotuksia. On upeaa päästä osaksi tällaista osaajien yhteisöä ja varmistamaan tuon laadun säilyminen myös teknologisessa toteutuksessa. Lisää samaa tekemällä ei saavuteta erilaista lopputulosta, joten meillä on syystäkin suuret odotukset tuleville, yhteisille hankkeille. Rakennamme samalla Graend by Hellonin omaa tarinaa Hellonin ja yhtiön nykyisten sekä uusien työntekijöiden omistamana itsenäisenä studiona”, kertoo Graend by Hellonin Chief People Officer Maarit Kettunen.