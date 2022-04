Palvelusetelillä tuetumpaa palveluasumista

Palvelusetelillä asiakas voi hankkia hoitoa, hoivaa ja ateriat. Palveluita hankitaan hoivakodeilta, jotka Keusote on hyväksynyt palvelusetelituottajiksi. Keusote määrittelee palvelusetelille arvon, joka voi enintään olla 86 e vuorokaudelta. Palvelusetelin arvoon vaikuttaa asiakkaan tulot.

- Palvelusasumisen palveluseteli on asiakkaalle vaihtoehtoinen tapa saada tarvitsemansa palvelut myös Keusoten ulkopuolelta, mikäli palveluasumisen tuottajia hakeutuu Keusoten palvelusetelituottajiksi. Asiakkaalle tulee mahdollisuus valita laajemmasta tarjonnasta kuin nyt, toteaa palvelusetelin käyttöönottoa koordinoiva esimies Tuija Nuutinen.

Keusotessa on kehitetty viime vuosina palvelusetelitoimintaa

Palvelusetelit tarjoavat ikäihmiselle lisää valinnanvapautta ja vaihtoehtoja palvelujen hankkimiseen. Ensivaiheessa tavoitteena on lisätä palveluseteleiden käyttöä ikääntyneiden ja vammaisten palveluissa.

Keusote on ottanut käyttöön vuonna 2021 Palse.fi -palvelusetelijärjestelmän. Uuden järjestelmän käyttöönotolla on yhtenäistetty myönnettävien palveluseteleiden sisältö, arvo ja myöntämisperusteet. Samalla tarjotaan asiakkaille tasalaatuisempaa palvelua kaikissa Keusoten jäsenkunnissa. Palveluseteli on jo käytössä kotiapupalvelussa, omaishoidon lakisääteisessä vapaassa, säännöllisessä kotihoidossa, vammaispalvelulain mukaisessa henkilökohtaisessa avussa ja ikäihmisten tehostetussa palveluasumisessa.