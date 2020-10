Pandemiaohjausryhmä muistuttaa pikkujoulujen koronariskistä

Vastaamon tietomurto voi koskea myös Taysin asiakkaita 22.10.2020 13:24:07 EEST | Tiedote

Yksityinen Psykoterapiakeskus Vastaamo on joutunut tietomurron ja kiristyksen kohteeksi. Tässä yhteydessä osa asiakkaiden tiedoista on vuodettu julkisuuteen. Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ja Vastaamon välillä on ollut sopimus perhepsykoterapiapalvelujen ja muiden psykoterapiapalvelujen hankinnasta ajalla 1.1.2016-31.12.2018. Sopimus on koskenut vain Taysin lasten ja nuorten psykoterapiapalveluita.