Panimoiden valmistamien juomien kotimaanmyynti laski viime vuonna

Olutta, siideriä, long drink -juomia sekä virvoitusjuomia ja kivennäisvesiä myytiin viime vuonna yhteensä 798,7 miljoonaa litraa. Kokonaismyynti laski 4,2 miljoonaa litraa eli 0,5 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Kotimaanmyynnin lasku tuo valtiolle vähemmän verotuloja sekä heikentää suomalaisen panimoteollisuuden työllistämismahdollisuuksia.

Mietojen alkoholijuomien eli oluen, siiderin ja long drink -juomien kotimaanmyynti notkahti viime vuonna yhteensä 12 miljoonaa litraa. Tämä selittyy muun muassa Viron-matkustajatuonnin rajulla kasvulla.

-Virosta tuotiin viime vuonna alkoholijuomia yhteensä 37 miljoonaa litraa, joten on selvää, että se on pois kotimaanmyynnistä. Se on myös pois valtion verotuloista, muistuttaa Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliiton toimitusjohtaja Riikka Pakarinen.

Vaikka suomalaisten laivamatkat vähenivät viime vuonna kolme prosenttia, oluen tuonti kasvoi 35 prosenttia, siiderin 42 ja long drink -juomien 39 prosenttia verrattuna edellisvuoteen.

Suomen alkoholivero on yli kaksinkertainen Viroon verrattuna

Suomalaisista joka kolmas matkustaa Viroon alkoholin halvemman hinnan vuoksi.

-Alkoholiveroa ei voi korottaa, päinvastoin. Oikeudenmukaisempi verotus toisi Suomeen lisää panimoteollisuuden työpaikkoja sekä kasvattaisi vero- ja vientituloja. Nyt verotulot jäävät Suomenlahden eteläpuolelle, mutta terveyshaittojen kulut Suomen maksettaviksi.

Merkittävä hintaero on myös kasvattanut suurtuojien eli yli 100 litraa alkoholijuomia Virosta tuoneiden osuutta. He toivat noin 40 prosenttia matkustajatuonnista.

-Suurtuojien arvioidaan myyvän alkoholia miljoonia litroja eteenpäin, mikä sekin vähentää kotimaanmyyntiä ja valtion verotuloja. Kyse on siis harmaasta taloudesta, Pakarinen sanoo.

Tulokset selviävät Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy:n tutkimuksesta, jossa haastateltiin Viron ja Suomen välisillä laivoilla matkustavia suomalaisia.

Epäoikeudenmukaisesta virvoitusjuomaverosta luovuttava

Panimoiden valmistamista juomista lähes puolet on alkoholittomia juomia. Viime vuonna sekä kivennäis- että virvoitusjuomien myynti kasvoi hieman yli 2 prosenttia.

Niin kotimaanmyyntiä kuin erityisesti vesien vientiä kiusaa epäoikeudenmukainen valmistevero. Virvoitusjuomien ja kivennäisvesien valmistevero on Suomessa EU-maiden korkein. Hallitus myös korotti virvoitusjuomaveroa vuoden alussa.

-Verotuksen on oltava tasapuolista myös virvoitusjuomien osalta, joten virvoitusjuomaverosta on makeisveron tapaan luovuttava. On väärin, että kivennäisvettä ja jopa lähdevettä verotetaan, sanoo Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliiton toimitusjohtaja Riikka Pakarinen.

KOTIMAANMYYNTI 2019 2019 2018 Muutos, milj. litraa Muutos, % Olut 359,9 370,0 -10,1 -2,7 Siideri 25,1 26,6 -1,5 -5,6 Long drinkit 50,4 50,7 -0,3 -0,6 Virvoitusjuomat 270,5 264,7 +5,8 +2,2 Kivennäisvedet 92,8 90,8 +2,0 +2,2 Kokonaismyynti 798,7 802,9 -4,2 -0,5 Lähde: Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliiton jäsenyritykset

Luvut perustuvat Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliiton jäsenyritysten Hartwallin, Momentin Groupin, Olvin, Red Bullin, Saimaan Juomatehtaan ja Sinebrychoffin myyntitilastoihin. Tilasto ei sisällä Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliiton ulkopuolisten toimijoiden myyntilukuja eikä panimotuotteiden tilastoimatonta yksityistuontia.

