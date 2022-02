Panimojuomien kotimaanmyynti kasvoi – oluen ravintolamyynti sakkasi pahasti edelleen

Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliiton jäsenyritykset myivät olutta vuonna 2021 yhteensä 347,2 miljoonaa litraa. Edellisestä vuodesta oluen myynti laski 2,8 prosenttia. Long drink -juomia myytiin 52,8 miljoonaa litraa ja kasvua oli 5,0 prosenttia. Siiderimyynti kasvoi hieman. Siideriä myytiin 22,8 miljoonaa litraa ja myynti kasvoi 0,4 prosenttia.

Hellekesä kasvatti alkoholittomien juomien myyntiä edelliseen vuoteen verrattuna. Virvoitusjuomia myytiin 300,9 miljoonaa litraa ja kivennäisvesiä 112,7 miljoonaa litraa. Virvoitusjuomamyynti kasvoi 8,1 prosenttia ja kivennäisvesien myynti kasvoi 15,5 prosenttia.

Koronapandemia ravintolarajoituksineen on vaikuttanut erityisesti oluen anniskelumyyntiin. Oluen ravintolamyynti romahti jo vuonna 2020, mutta on edelleen pysynyt ennätysalhaisella tasolla. Enää vain 8,8 prosenttia eli 30,5 miljoonaa litraa Panimoliiton jäsenyritysten olutmyynnistä myytiin ravintoloissa. Osuus on hieman edellisvuotta suurempi. Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliiton jäsenyritysten oluen kotimaanmyynti on reilut 90 prosenttia koko markkinasta.

”Oluen myynti on laskenut meillä useita vuosia ja oluen ravintolamyynti on ollut Suomessa aina eurooppalaisittain verrattuna matala, mutta nyt olemme saavuttaneet todellisen pohjan. Jo kaksi vuotta on kärsitty rajoitusrumbasta ja samat kaksi vuotta oluen ravintolamyynti on ollut ennätysmatala. Tulevaisuus ravintola-alalla näyttää edelleen epävarmalta. Alan työvoima valuu muihin töihin ja korkea verotus tulee vaikuttamaan vielä vuosia alan kehittymiseen. Rajoitusten jatkaminen näivettää huolestuttavasti koko olut- ja ravintolakulttuurin”, sanoo Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliiton toimitusjohtaja Tuula Loikkanen.

Ravintolamyynnin osuus Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliiton jäsenyritysten myymästä oluesta oli kymmenen vuotta sitten vielä 15,1 prosenttia ja kaksikymmentä vuotta sitten jopa 26,5 prosenttia.

KOTIMAANMYYNTI 2021

Juoma 2021 2020 Muutos Muutos milj. l. milj. l. milj.l. % Olut 347,2 357,1 -9,9 -2,8 Siideri 22,8 22,7 0,1 0,4 Long drinkit (ml. muut juomasekoitukset) 52,8 50,3 2,5 5,0 Virvoitusjuomat 300,9 278,4 22,5 8,1 Kivennäisvedet 112,7 97,5 15,1 15,5 Kokonaismyynti 836,3 805,9 30,4 3,8

Lähde: Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliiton jäsenyritykset (Hartwall, MBH Breweries, Momentin Group, Olvi, Red Bull ja Sinebrychoff). Tilasto ei sisällä Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliiton ulkopuolisten toimijoiden myyntilukuja eikä panimotuotteiden tilastoimatonta yksityistuontia. Tilasto sisältää kaikki Panimoliiton jäsenyritysten tuotemerkit ja mahdolliset kaupalle tehdyt merkit.

Lisätiedot:

Toimitusjohtaja Tuula Loikkanen, p. 040 922 0750,tuula.loikkanen@panimoliitto.fi

Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliitto ry on olutta, siideriä ja long drink -juomia sekä virvoitusjuomia ja kivennäisvesiä valmistavan kotimaisen elinkeinon edunvalvoja. Liitto edustaa yhtä maamme vanhimmista teollisuudenaloista. Liiton jäsenyritykset ovat Oy Hartwall Ab, MBH Breweries Oy, Momentin Group Oy, Olvi Oyj, Red Bull Finland Oy ja Oy Sinebrychoff Ab.