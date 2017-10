Pankkien vakuuttelusta huolimatta lähimaksukorteissa on turvariski - testasimme varkaiden uusimman keinon maksaa ostokset kortillasi

Varkaat voivat hakkeroida maksukorttisi jopa metrin päästä. Näin suojaat luotto- ja maksukorttisi kätevästi ja edullisesti.

Varkailla on useita tapoja käyttää lähimaksukorttien tietoja rikolliseen tarkoitukseen. Kuluttajien haasteena on todistaa pankille, että laiton maksutapahtuma on tapahtunut. Suomalaisomisteinen PaySec Finland Oy on kehittänyt CardProtect-suojakortin, jonka avulla voi helposti suojata luotto- ja maksukorttinsa.

Pitkäkyntiset voivat lukea lähimaksukorttien tietoja Tekniikan Maailman (07/2017) testien* mukaan jopa metrin etäisyydeltä niitä koskematta tai näkemättä.

Maksu toisen kortilla mahdollista - Testasimme laitteet

PaySec Finland halusi testata väärinkäyttöä ja kumota väitteet mahdottomuudesta rakentamalla netistä löytyvillä ohjeilla laitteiston, jolla voi maksaa toisen maksukortilla reaaliaikaisesti.

”Testin tulokset olivat huolestuttavia. Kuka vaan voi lukea kortin etänä ja lähettää kortin tiedot toiseen matkapuhelimeen ja käyttää niitä samanaikaisesti kaupan kassalla ostosten maksuun ilman kiinnijäämisriskiä. Tämä varkauden mahdollistava, uusi tapa on kuluttajille erityisen haastava todistustaakan vuoksi. Asiakas on esimerkiksi asioinut samassa kaupassa, joten miten todistat väärintehdyt ostokset, kun maksu on kummassakin tapauksessa tehty lähimaksulla”, pohtii Åkerberg.

”Sanotaan virheellisesti, että varkailla pitäisi olla sopimus maksupäätteeseen ja tili, jonne rahat siirtyvät. Varkaat eivät kuitenkaan käytä tällaista tekotapaa kiinnijäämisriskin takia. Todellisuudessa tiedot voi joko lukea ja käyttää myöhemmin anonyymisti nettiostoksien maksuun tai hyödyntää reaaliaikaiseen maksuun uhrin tililtä, kuten omassa testissämme teimme”, kertoo turva-alan asiantuntija Kent Åkerberg PaySec Finlandista.

Korvaavatko pankit korttien väärinkäytön?

Moni odottaa pankkien vastaavan virhekustannuksista, mutta usein pankki korvaa

vain lyhyen ajan sisään tapahtuneet varkaudet, mikäli asiakas pystyy näyttämään ne toteen.

”Mikäli ei käy säännöllisesti läpi tiliotteitaan, voi jäädä ilman korvausta. Kortinhaltia on viimekädessä aina vastuussa pankille huolellisesta käytöstä ja säilytyksestä”, muistuttaa Äkerberg.

Helppoa ja edullista suojaa maksamiselle

Etäluku-varkaudet voidaan estää todella helposti ja edullisesti asettamalla Tekniikan Maailman testaama* CardProtect-suojakortti lompakkoon maksukorttien lähelle. Tämä on ylivoimaisesti kätevin suojautumiskeino etäluku-varkauksia vastaan. Yksi suojauselektroniikkaa sisältävä kortti suojaa testien mukaan kätevästi koko lompakon sisällön.

Katso video ja näe, miten helposti väärinkäyttö onnistuu: https://youtu.be/aDoQa0E0pzo

Testissä on kopioitu vain omia kortteja.

* Tekniikan Maailma 07/2017: https://tekniikanmaailma.fi/elektroniikka/tm-testasi-pankkikortilla-tapahtuvasta-lahimaksusta-loytyi-tietoturvauhka-nain-voro-voi-kayttaa-sita-hyvaksi/