Pankkineuvontaa betonibunkkerissa – Ukrainassa pankkipalvelut pelaavat, myös Suomessa varauduttu kriisitilanteisiin

Kotitalouksien liiallista velkaantumista on ehkäistävä, mutta oman kodin hankintaa ei pidä vaikeuttaa nyt uudella velkakatolla 4.5.2022 15:46:00 EEST | Tiedote

”Suomalainen finanssiala haluaa olla mukana tukemassa kotitalouksien mahdollisuuksia hallita omaa talouttaan paremmin ja siten ehkäistä ylivelkaantumista. On kuitenkin muistettava, että viranomaisilla on jo työkalupakissaan keinoja ylivelkaantumisen hillintään ja uusia on parhaillaan valmisteilla. Niiden päälle ei enää tarvita lisää. Kotitalouksien asunnonhankintaa ei tule vaikeuttaa esimerkiksi tulosidonnaisella velkakatolla, jota Suomen Pankki on ehdottanut”, Finanssiala ry:n (FA:n) johtaja, pääekonomisti Veli-Matti Mattila sanoo. Tuoreen kansalaiskyselyn mukaan maailmanpoliittinen tilanne sekä inflaation kiihtyminen ja korkojen nousu ovat lisänneet varovaisuutta mm. oman asunnon hankintaan. Kyselyn mukaan 45 prosentilla kansalaisista harkinta-aika on pidentynyt tai suunnitelmista on kokonaan luovuttu omien henkilökohtaisten investointien suhteen. Norstat Oy:n Finanssialalle huhtikuussa toteuttamaan kyselyyn vastasi 2 011 henkilöä. ”Nyt erityisesti on pidettävä huolta, että Suomen ta