Pankkisektorin turbulenssilla vain pieni vaikutus sijoitusrahastoihin – rahastoista lunastettiin maaliskuussa 19 miljoonaa euroa

Maaliskuussa uusia pääomia sijoitettiin lyhyen koron rahastoihin yhteensä 150 miljoonaa euroa ja. yhdistelmärahastoihin 10 miljoonaa euroa. Vaihtoehtoisiin rahastoihin sijoitettiin uusia varoja yhteensä 48 miljoonaa euroa. Pitkän koron rahastoista lunastettiin varoja 132 miljoonaa euroa ja osakerahastoista 95 miljoonaa.

milj. EUR Nettomerkinnät maaliskuu 2023 Nettomerkinnät vuoden alusta Pääoma 31.03.2023 Osakerahastot -95 -511 53 388 Yhdistelmärahastot 10 110 29 565 Pitkän koron rahastot -132 432 28 409 Lyhyen koron rahastot 150 450 14 662 Vaihtoehtoiset rahastot 48 109 11 402 YHTEENSÄ -19 589 137 425

Maaliskuussa osakemarkkinoiden hermoilu oli poikkeuksellisen voimakasta. Kiristyneen rahapolitiikan takia Yhdysvalloissa eräät pankit ajautuivat ongelmiin ja joutuivat äkillisen talletuspaon kohteeksi. Euroopassa sveitsiläinen UBS-pankki osti pitkään vaikeuksista kärsineen Credit Suisse -pankin. Tapahtumien myötä epävarmuus Euroopan ja Yhdysvaltojen pankkisektoreita kohtaan lisääntyi.

Tilanne osakemarkkinoilla rauhoittui, kun kriisiytyneet amerikkalaispankit vakautettiin viranomaistoimin ja pelko pankkikriisien leviämisestä laantui. Yhdysvalloissa ja euroalueella inflaatio hidastui, mutta odotuksia vähemmän, ja keskuspankit jatkoivat ohjauskorkojensa nostoja korkean pohjainflaation selättämiseksi.

Korkosijoittajalle maaliskuu tarjosi pääasiassa hyviä tuottoja. Pankkisektoria koskeva uutisointi heijastui myös korkomarkkinoille. Useiden valtioiden joukkovelkakirjalainojen korot laskivat, mikä vaikutti valtioriskiin sijoittavien korkorahastojen arvostuksiin positiivisesti. Euroalueella myös yrityslainojen riskilisät kaventuivat, joten luokiteltuihin yrityslainoihin sijoittavat rahastot tuottivat kohtuullisesti.

”Sijoittaja joutuu nyt tasapainoilemaan lyhyen ja pitkän aikavälin talousnäkymien kanssa. Samaan aikaan kun talouskasvu hidastuu ja taantuman uhka on suuri, keskuspankit nostavat ohjauskorkojaan. Euroopassa elettiin pitkään hyvin kevyen rahapolitiikan aikakautta, mutta tilanne on nopeasti muuttunut. Rahalla on nyt hinta, mikä tervehdyttää taloutta. Myös geopoliittiset epävarmuudet jatkuvat. Lyhyellä aikavälillä sijoitusmarkkinoilla saattaa näkyä edelleen voimakkaita liikkeitä. Rahastoihin kuukausittain säästävän kannattaa pitää sijoitussuunnitelmastaan kiinni ja nukkua yönsä rauhassa”, analysoi johtava asiantuntija Mariia Somerla Finanssiala ry:stä (FA).

Osakerahastoissa pääomia sijoitettiin pääasiassa Eurooppaan ja globaalisti sijoittaviin rahastoihin yhteensä 64 miljoonaa euroa. Varoja lunastettiin pääasiassa Pohjois-Amerikkaan ja Pohjoismaihin sijoittavista rahastoista yhteensä 130 miljoonaa euroa. Kaikkien rahastoluokkien vuosituotot ja Sharpen 12 kk:n arvot olivat miinusmerkkisiä. Mitä suurempi Sharpen luku on, sitä paremmin rahasto on tuottanut suhteessa riskiinsä.

milj. EUR Nettomerkinnät maaliskuu 2023 Nettomerkinnät vuoden alusta Pääoma 31.03.2023 Tuotto

12 kk (ka.) Suomi 7 -89 5 736 -5 % Pohjoismaat -37 -163 7 073 -12 % Eurooppa 33 -196 5 472 -3 % Pohjois-Amerikka -93 -35 7 359 -7 % Japani -17 -98 437 -4 % Tyynenmeren alue 15 28 923 -7 % Kehittyvät markkinat -20 55 4 542 -10 % Maailma 31 32 20 375 -7 % Toimialarahastot -14 -44 1 470 -13 % YHTEENSÄ -95 -511 53 388

Pitkän koron rahastoissa uusia varoja sijoitettiin vain euroalueen luokiteltuihin ja korkeariskisiin yrityslainoihin sijoittaviin rahastoihin, yhteensä 76 miljoonaa euroa. Varoja lunastettiin kaikista muista rahastoluokista yhteensä 208 miljoonaa euroa. Kaikkien rahastoluokkien vuosituotot ja Sharpen 12 kk:n arvot olivat miinusmerkkisiä.

milj. EUR Nettomerkinnät maaliskuu 2023 Nettomerkinnät vuoden alusta Pääoma 31.03.2023 Tuotto

12 kk (ka.) Valtioriski EUR -47 85 5 219 -10,4 % Luokitellut yrityslainat EUR 62 393 9 417 -7,3 % Korkeariskiset yrityslainat EUR 14 77 3 533 -4,5 % Valtioriski maailma 0 6 202 -3,8 % Luokitellut yrityslainat maailma -123 -78 5 934 -6,1 % Korkeariskiset yrityslainat maailma -8 -3 1 446 -5,6 % Kehittyvät markkinat -30 -48 2 657 -4,2 % YHTEENSÄ -132 432 28 409

Rahastoraportti, maaliskuu 2023

Markkinakatsaus, maaliskuu 2023

Tilastokeskuksen vuoden 2021 varallisuustutkimuksen mukaan noin 1,47 miljoonalla suomalaisella oli rahastosijoituksia.Sijoitusrahastovarallisuuden mediaani on 4 600 euroa.Suomeen on rekisteröity 19 rahastoyhtiötä. Kotimaisten sijoitusrahastojen lukumäärä oli yhteensä noin 550 kpl.

ESG-arvosana mittaa rahaston omistusten kykyä hallita ympäristöön, sosiaalisiin tekijöihin ja hyvään hallintotapaan liittyviä keski- ja pitkän aikavälin riskejä ja mahdollisuuksia. Rahastojen ESG-tekijöistä ei ole vielä yhtenäistä sääntelyä tai ohjeistusta. Siksi eri palveluntuottajien tarjoamat luvut voivat jonkin verran vaihdella rahastoittain, kohdeyhtiöittäin ja markkinoittain.

Suomen Sijoitustutkimus Oy:n FA:lle tuottama Rahastoraportti sisältää MSCI Inc:n analyysiin perustuvat rahastokohtaiset ESG-arvosanat ja ESG-kattavuuden. Ne kuvaavat sitä, miten rahaston sijoitukset huomioivat sosiaalisia, ympäristöllisiä sekä hallinnollisia tekijöitä. Luvut tarjoavat työkalun tarkastella vastuullisen sijoittamisen aspektia rahastoissa. ESG-arvosanojen asteikko on 0 - 10, jossa 10 on paras mahdollinen.