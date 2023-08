Panu Rajalan muistelmateos Päin elämää! ilmestyy 10.8.

Pekka Ala-Pietilä, Dr. Heisenberg ja valokuvauksen maailma 16.5.2023 07:44:36 EEST | Tiedote

Uransa pitkälti teknologiayhtiöissä tehnyt yritysjohtaja Pekka Ala-Pietilä (s. 1957) on myös aktiivinen amatöörivalokuvaaja. Ala-Pietilän valokuvista järjestettiin viime vuonna näyttely Pariisissa Gallery Espace Thorigny – Le Marais'ssa. Nyt Ala-Pietilän valokuvista on koottu kahden kirjan kokonaisuus: Dr. Heisenberg, me and the meaning of life Vol I ja Vol II.