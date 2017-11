Paperi T, Pekka Kuusisto ja Samuli Kosminen konsertoivat uuden vuoden aattona Savoy-teatterissa

Amparo Sánchezin yhtye Amparanoia Savoy-teatteriin tammikuussa 22.11.2017 17:40 | Tiedote

Espanjalainen laulaja-kitaristi Amparo Sánchez tuo yhtyeensä Amparanoian Savoy-teatteriin tammikuun 27. päivä. Sánchez on espanjankielisissä maissa supertähti, joka on tehnyt yhteistyötä muun muassa Manu Chaon kanssa. Vuonna 1996 perustettu Amparanoia tunnetaan kantaaottavista lauluistaan, joissa espanjalaiset ja kuubalaiset rytmit yhdistyvät rockiin, reggaeeseen ja punk-asenteeseen. Sánchezin laulussa puolestaan kuuluu vahva bluestausta. Seitsenhenkinen yhtye on julkaissut yhteensä kahdeksan levyä. Sánchez nostaa sanoituksissaan sosiaaliseen epätasa-arvoon, kulutukseen ja naisen asemaan liittyviä teemoja. Meksikolaiseen Zapatista-liikkeeseen perehtynyt Sánchez näkee, että muusikolla on sekä etuoikeus että velvollisuus vaikuttaa taiteensa kautta. ”Voima on meissä. Tärkeintä on olla pelkäämättä." Amparanoia 27.1.2018 klo 19.00 Amparo Sánchez: laulu, kitara Willy Fuego: kitara, taustalaulu Carmen Niño: basso, taustalaulu Angie Lopez: koskettimet, taustalaulu Flor Inza: perkussiot Miki