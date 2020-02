Paperiliitto ja Teollisuusliitto jatkavat teollisuuden alasajoa; Metsäteollisuus ry hakee kilpailukykyä parantavia ratkaisuja

Metsäteollisuus ry pidentää Ammattiliitto Pron ja Sähköliiton työsulkuja; Metsäteollisuus ry tavoittelee sopua kilpailukykyä parantavista työehdoista 29.1.2020 12:49:10 EET | Tiedote

Metsäteollisuus ry pidentää neljällä vuorokaudella työsulkua, joka kohdistuu Ammattiliitto Pron ja Sähköliiton jäseniin. Paperi-, kartonki- ja selluteollisuuteen aiemmin ilmoitettu työsulku pitenee näiden liittojen osalta seitsemään vuorokauteen. –Yritämme työsuluilla saada liikkeelle neuvotteluja kaikkien lakkoilevien ammattiliittojen kanssa. On erittäin valitettavaa, että sopua kilpailukykyä parantavista työehdoista ei ole saatu, Metsäteollisuus ry:n työmarkkinajohtaja Jyrki Hollmén sanoo. Metsäteollisuus ry tavoittelee paperi-, kartonki- ja selluteollisuuteen kustannuskilpailukykyä parantavaa työehtojen kokonaisuutta, joka toisi alalle tasavertaiset työehdot verrattuna muuhun kotimaiseen vientiteollisuuteen sekä keskeisiin kilpailijamaihin. Suomalaisen tuotannon kilpailukyvyn parantaminen tukee myös työllisyyttä, sillä metsäteollisuuden kotimainen arvoketju on laaja. – On valitettavaa, että ammattiliitoista ei nyt löydy vastuunkantajaa eikä sopimuksia synny. Kilpailukyvyn vaaliminen