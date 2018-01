Paperiteollisuuden toimihenkilösopimus uudistuu ja lisää paikallista sopimista

Metsäteollisuus ry ja Ammattiliitto Pro hyväksyivät valtakunnansovittelijan sovintoesityksen maanantaina. Vuonna 2018 sopimus korottaa palkkoja keskimäärin 1,55 prosenttia ja seuraavana vuonna 1,6 prosenttia, joka vastaa niin sanottua yleistä linjaa. Palkkaratkaisun kohdentamisesta voi paikallisesti sopia noin puolet.

Metsäteollisuus ry ja Ammattiliitto Pro neuvottelivat sunnuntaina valtakunnansovittelijan johdolla paperiteollisuuden toimihenkilösopimuksesta. Sopimuksen piirissä on noin 2 400 toimihenkilöä.

”Ratkaisu sisältää yrityksille tarpeellisia, kilpailukykyä parantavia uudistuksia toimihenkilöiden työehtoihin ja lisää paikallista sopimista”, sanoo Metsäteollisuus ry:n työmarkkinajohtaja Nina Pärssinen.

Kokonaisuus pitää sisällään vastaavia muutoksia kuin paperiteollisuuden uusi työehtosopimus. Näitä ovat muun muassa joulun ja juhannuksen ajan seisokkikäyntiin liittyvät alemmat palkkakustannukset ja takaisinottoajan lyhentyminen työsopimuslain mukaiseksi. Lisäksi lomautustilanteissa ilmoitusaika lyhenee neljästä kahteen viikkoon.

Sopimuskausi kestää 24 kuukautta laskettuna edellisen sopimuksen päättymisestä. Sopimuksen ensimmäisen vuoden yleiskorotus on niin sanottu sekalinjainen. Siinä suurin korotus kohdentuu matalimpiin palkkoihin. Tämä on otettu huomioon korotuksen tasossa.

Suomi on yksi maailman suurimmista sellun, paperin ja kartongin tuottajista sekä Euroopan suurimpia sahatavaran tuottajia.

Metsäteollisuus työllistää suoraan ja välillisesti noin 140 000 suomalaista. Alan kerrannaisvaikutukset ulottuvat laajasti ympäröivään yhteiskuntaan. Suomella on ainutlaatuiset mahdollisuudet nousta biotalouden suunnannäyttäjäksi runsaiden metsävarojensa, kestävän metsätalouden ja koko metsäklusterin eturivin osaamisen ansiosta.

Finland is one of the world's largest producer of pulp, paper and paperboard in addition to being one of Europe's largest producers of sawn timber.

The forest industry directly and indirectly employs approximately 140,000 Finns. The industry's multiplier effects extend broadly into surrounding society.

Finland has a unique opportunity to pioneer the bioeconomy thanks to the abundant forest resources, sustainable forestry practices and the first-rate expertise and competence of the forest cluster as a whole.

