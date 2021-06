Paraisten ja Kemiönsaaren liikenneturvallisuussuunnitelmat valmistuneet - tavoitteena viiden tähden liikenneturvallisuus!

Jaa

Kemiönsaaren kunnan ja Paraisten kaupungin liikenneturvallisuussuunnitelmat valmistuivat joulukuussa 2020. Suunnitelmissa on etsitty laaja-alaisesti keinoja liikenneturvallisuustilanteen parantamiseksi. Tavoitteena on saavuttaa niin sanottu nollavisio sekä kuolemaan että loukkaantumiseen johtaneiden onnettomuuksien, mutta myös koetun turvattomuuden osalta. Liikenneturvallisuustyön kehittämisen tavoitteita ja toimenpidesuunnittelua on peilattu läpi työn ns. Liikenneturvallinen kunta -tähtiluokituksen kriteeristöön ja tavoitteena on, että jo lähivuosina molemmat kunnat saavuttavat tähtiluokan 4–5/5.

Parantamistoimilla saavutetaan miljoonaluokan säästöt kuntasektorille Asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi molemmille kunnille on laadittu laaja-alainen toimenpidesuunnitelma, joka sisältää yhteistyötä, viestintää, liikennekasvatusta ja liikenneympäristön turvallisuuden parantamistoimenpiteitä. Toimenpiteiden toteuttamisvastuu jakautuu toimenpiteen luonteesta riippuen kuntasektorille, Varsinais-Suomen ELY-keskukselle, Liikenneturvalle, poliisille tai muille sidosryhmille. Suunnitelman vaikutustenarvioinnin perusteella voidaan todeta, että keinot asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi ovat olemassa, mutta tavoitteisiin pääseminen edellyttää erittäin suuria panostuksia kaikilla liikenneturvallisuustyön osa-alueilla – erityisesti liikennekäyttäytymiseen ja yhteistyöhön kohdistuvien toimenpiteiden osalta. Liikenneympäristöön kohdennetut toimet ovat nekin tärkeitä, mutta niillä voidaan saavuttaa vain pieni osa asetetusta onnettomuuksien vähenemän tavoitteesta. Koetun turvallisuuden osalta turvallisen liikenneympäristön vaikutus on kuitenkin sitäkin merkittävämpi. Liikenneturvallisuuden parantuminen suunnitelmassa asetettujen tavoitteiden mukaisesti tarkoittaisi karkeastikin arvioiden miljoonaluokan säästöjä kuntasektorille. Työ liikenneturvallisuuden parantamiseksi aloitettiin jo suunnitelman aikana ja jatkuu yhteistyössä 2021 Liikenneturvallisuussuunnitelman laadinnan aikana vuonna 2020 Paraisten kaupunkiin ja Kemiönsaaren kuntaan perustettiin poikkihallinnolliset liikenneturvallisuustyöryhmät. Työryhmät ovat jo kokoontuneet ja työryhmän tavoitteiden saavuttamiseksi kunnissa otetaan käyttöön liikenneturvallisuuskoordinaattori, joka jalkauttaa suunnitelmassa esitettyjen toimenpiteiden käytäntöönpanoa yhdessä mm. kunnan ja Liikenneturvan kanssa. Liikenneympäristön parantamiskohteita esitettiin Kemiönsaarelle noin 60 ja Paraisille noin 90 kpl. Isompien parantamistarpeiden kustannusarviot tarkentuvat jatkosuunnittelun myötä, mutta jo pienien ja kustannustehokkaiden toimenpiteiden yhteenlaskettu kustannusarvio on noin kolme miljoonaa euroa. Kaikki suunnitelma-aineistot ovat nähtävillä kuntien internet-sivuilla osoitteissa: https://www.pargas.fi/fi/liikenneturvallisuus https://www.kemionsaari.fi/fi/asuminen_ymparisto/tiet_liikenne/liikenneturvallisuus Lisätietoja: - Paraisten kaupunki, Matias Jensén, p. 044 358 5724, matias.jensen(at)pargas.fi

- Kemiönsaaren kunta, Jonas Pomrén, p. 040 670 0226, jonas.pomren(at)kimitoon.fi

- Varsinais-Suomen ELY-keskus, Jaakko Klang, p. 040 082 4207, jaakko.klang(at)ely-keskus.fi,

- Ramboll Finland Oy, Mikko Lautala, p. 040 528 7909, mikko.lautala(at)ramboll.fi

Kuvat Lataa