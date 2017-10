Parannuksia passintarkastuksiin EU:n ulkorajoilla

EU-kansalaisten enemmistö kokee maansa hyötyvän EU-jäsenyydestä 18.10.2017 11:34 | Tiedote

EU-kansalaisista kaikkiaan 64 % kokee, että EU-jäsenyydestä on hyötyä heidän kotimaalleen. Suomalaisvastaajista 66 % on sitä mieltä, että Suomi on hyötynyt EU- jäsenyydestä.