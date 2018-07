Parannuksia rajaturvallisuuteen uudella järjestelmällä viisumivapaille matkustajille

Uusien sääntöjen myötä viisumivaatimuksesta vapautettujen EU:n ulkopuolisten maiden kansalaisten pitää saada matkustuslupa ennen EU:n alueelle saapumista. Euroopan parlamentti hyväksyi säännöt torstaina.

EU:n matkustustieto- ja -lupajärjestelmän (ETIAS) odotetaan olevan käytössä vuonna 2021. Sen avulla viisumivaatimuksesta vapautettujen matkustajien tiedot voidaan tarkastaa etukäteen. Matkustajalta kielletään pääsy EU:n alueelle, mikäli tämän katsotaan aiheuttavan turvallisuuteen tai laittomaan maahanmuuttoon liittyvän riskin tai suuren epidemiariskin.

Järjestelmä tulee kattamaan yli 60 maata ja aluetta, joiden kansalaiset voivat matkustaa ilman viisumia EU:n alueelle. Matkustajien pitää täyttää sähköinen lomake ennen EU:n alueelle matkustamista. Lomakkeessa kysytään henkilötietoja (ml. nimi, syntymäaika ja -paikka, sukupuoli ja kansalaisuus) sekä matkustusasiakirjan tietoja (voimassaoloaika, myöntäjämaa). Lisäksi hakijan pitää ilmoittaa suunniteltu ensimmäinen maahantulomaa EU:ssa.

Matkustuslupa maksaa 7 euroa ja on voimassa kolmen vuoden ajan. Alle 18-vuotiaille ja yli 70-vuotiaille matkustuslupa on ilmainen.

Kysymykset rikosrekisteritiedoista ja matkoista konfliktialueille

Matkustusluvan hakijan pitää kertoa viranomaisille vakavista rikoksista annetuista tuomioista (kuten terrorismista, lasten seksuaalisesta hyväksikäytöstä, ihmiskaupasta, huumekaupasta, murhasta tai raiskauksesta annetut tuomiot), ja matkoista tietyille sota- tai konfliktialueille viimeisen 10 vuoden aikana. Hakijan pitää lisäksi ilmoittaa päätöksistä, joiden seurauksena heidän on pitänyt poistua maasta.

Terrorismirikosten osalta hakijan pitää ilmoittaa tuomioista viimeisen 20 vuoden aikana. Lisäksi vaaditaan lisätietoja tuomion ajankohdasta ja maasta.

Lisätarkastuksia mahdollisten riskien arvioimiseksi

Jokaisen hakemuksen tiedot tarkastetaan kaikista oleellisista tietokannoista. Näin varmistetaan esimerkiksi, onko matkustusasiakirja ilmoitettu kadonneeksi tai varastetuksi ja onko hakijasta pidätysmääräys. Suurin osa matkustajista tulee saamaan luvan lähes heti sen jälkeen, kun he ovat täyttäneet sähköisen lomakkeen.

Mikäli tietokannoista löytyy osumia tietoja tarkastettaessa tai hakija on vastannut myöntävästi yhteenkään kysymykseen rikosrekisteritiedoista, matkoista konfliktialueille tai maastakarkoituspäätöksistä, tarkastetaan tiedot manuaalisesti. Samalla arvioidaan turvallisuuteen tai laittomaan maahanmuuttoon liittyvän riskin tai suuren epidemiariskin mahdollisuus.

Kommentti

Parlamentissa mietinnön esittelijänä toiminut Kinga Gál (EPP, Unkari) sanoi: “EU:n matkustustieto- ja -lupajärjestelmän avulla saamme tarvittavat lisätiedot viisumivapaista matkustajista. Voimme arvioida aiheuttavatko he turvallisuuteen tai laittomaan maahanmuuttoon liittyvän riskin tai suuren epidemiariskin ennen kuin he saapuvat EU:n ulkorajoille. Tämä uusi järjestelmä parantaa merkittävästi EU-kansalaisten turvallisuutta. Se on tärkeä askel kohti vahvempia ja älykkäämpiä raja- ja turvallisuusjärjestelmiä.”

Seuraavaksi

Euroopan parlamentti hyväksyi asetuksen äänin 494 puolesta, 115 vastaan ja 30 tyhjää.

Neuvoston pitää vielä hyväksyä teksti ennen kuin se julkaistaan EU:n virallisessa lehdessä. Tavoitteena on, että järjestelmä olisi käytössä vuonna 2021.