PARAS. KESÄ. IKINÄ.: Uusi hanke yhdistää yksinäiset aidoksi kaveriporukaksi

Pilottiryhmästä muodostuvalle kaveriporukalle on tarjolla maksuttomia yhteisaktiviteetteja, jotka on suunniteltu pääasiassa viikonloppuihin. Aktiviteetteihin lukeutuu monipuolinen kattaus erilaisia tapahtumia ja elämyksiä aina grillihetkistä retkeilyyn ja leffailloista festivaaleihin. Tarjolla on myös erilaisia kulttuuritapahtumia, kuten museokäyntejä ja taide-esityksiä. Monipuolisten ja viihdyttävien aktiviteettien tavoitteena on, että pilottiryhmään valitut henkilöt hitsautuvat yhteisen tekemisen äärellä aidoksi kaveriporukaksi, joka pysyy kasassa vielä pitkään hankkeen päätyttyä – ehkä koko loppuelämän ajan.

Raha ei saa olla este kaverisuhteille

PKI:n toimintamalli perustuu vapaaehtoistyöhön sekä yhteistyökumppaneiden apuun. PKI ei myy mitään eikä vastaanota rahalahjoituksia. Sen sijaan yritykset, yhdistykset, kunnat ja yksityishenkilöt voivat mahdollistaa aktiviteetteja ja tapahtumia hankkeen osallistujille, eli uusille kaveriporukoille. Tällä hetkellä mahdollistajia etsitään Turun pilottiryhmälle.

”Koko hankkeen lähtökohta on, että raha ei saa olla este kaveriporukkaan kuulumiselle. Ihminen voi kokea olevansa yksinäinen, oli hän sitten pörssiyhtiön toimitusjohtaja tai työtön opiskelija. Kun tarjotut aktiviteetit ovat kaikille maksuttomia, kukaan ei putoa porukasta pois taloudellisen tilanteen takia”, sanoo hankkeen tiedotuksesta vastaava Marika Anttila.

”Suomessa yli puoli miljoonaa ihmistä kokee ainakin ajoittaista yksinäisyyttä. Monesti yksinäiseksi mielletään vanhus, syrjäytynyt tai päihteidenkäyttäjä. Tämä ei kuitenkaan pidä täysin paikkaansa, sillä myös erittäin sosiaalinen, työelämässä oleva ja laajan tuttavapiirin omaava henkilö voi olla yksinäinen. Ei yksinkertaisesti ole ketään kenelle soittaisi, että mennäänkö terassille, lenkille tai mitä ikinä.”

Yritykset ovat lähteneet hyvin hankkeeseen – vain festariliput ja retkieväät puuttuvat

Tietoisuus PKI-hankkeesta on levinnyt laajalle, ja yritykset ovat lähteneet innolla tukemaan projektia.

”Olemme iloisia yhteistyökumppaneiden aktiivisuudesta, sillä käytännössä pilottiryhmän kalenteri on jo täynnä kaikenlaista kesätekemistä. Ainoastaan joidenkin Turun alueen festivaalien pääsyliput ja kesäretkien eväät puuttuvat. Olemme myös tarkoituksella jättäneet pari päivää tyhjäksi, jos jotain mielekästä tekemistä tulisi vielä eteen. Tällä hetkellä pyrimme kuitenkin ensisijaisesti tavoittamaan Turun alueelta ne ihmiset, jotka haluaisivat olla osa tätä nyt kasattavaa kaveriporukkaa”, Anttila toteaa.

”Haluammekin rohkaista kaikkia, jotka kaipaavat uusia ystävyyssuhteita ja merkityksellisiä kohtaamisia, ilmoittautumaan mukaan PKI-hankkeeseen. Tämä on ainutlaatuinen tilaisuus löytää samanhenkistä seuraa ja nauttia kesästä täysillä.”

Turusta myös muualle Suomeen

Yksinäisyys on nyky-yhteiskunnassa iso haaste, jolla on huomattavia vaikutuksia ihmisten hyvinvointiin ja terveyteen. Monet suomalaiset kärsivät sosiaalisten suhteiden puutteesta ja kaipaavat elämäänsä merkityksellisiä kohtaamisia. PKI-hanke pyrkii vastaamaan tähän tarpeeseen tarjoamalla turvallisen ympäristön, jossa ihmiset voivat tutustua toisiinsa ja luoda uusia, elämänmittaisia ystävyyssuhteita yhteisen tekemisen parissa.

PKI-hanke on herättänyt suurta kiinnostusta myös Turun ulkopuolella, ja hanketta onkin tarkoitus laajentaa tulevaisuudessa myös muihin kaupunkeihin.

”Hankkeen takana ei ole mitään suurta organisaatiota, vaan koko konsepti on rakennettu yhden ihmisen toimesta viimeisen parin kuukauden aikana. Itse astuin mukaan auttamaan lähinnä tiedottamisessa, mutta tulevaisuudessa ajatuksena on, että PKI rekisteröidään yhdistysrekisteriin ja hanketta viedään myös muihin kaupunkeihin vapaaehtoisten avulla. Nyt mennään kuitenkin tämä kesä Turussa ja katsotaan, tarvitseeko konseptia viilata joiltain osin”, Anttila kertoo.

Haku on jo auki – ilmoittaudu mukaan

Oletko 20–40-vuotias, asut Turun seudulla ja kaipaat uusia kavereita ja elämyksiä? Siinä tapauksessa PARAS. KESÄ. IKINÄ. -hanke on juuri sinua varten. Hanke tarjoaa pilottiin osallistuville ainutlaatuisen mahdollisuuden löytää samanhenkisiä ihmisiä, joiden kanssa nauttia unohtumattomasta kesästä mukavan tekemisen parissa.

Liittyminen PKI-hankkeeseen on helppoa. Voit ilmoittautua mukaan täyttämällä lyhyen ilmoittautumislomakkeen hankkeen verkkosivuilla. Lomakkeessa sinua pyydetään kertomaan hieman itsestäsi ja siitä, pääsetkö osallistumaan valmiiksi järjestettyihin aktiviteetteihin vai haluatko mieluummin liittyä PKI:n ylläpitämään WhatsApp-kaveriryhmään, jossa tapaamisten suunnittelu ja järjestäminen on ryhmäläisten omissa käsissä. PKI lupaa ottaa yhteyttä kaikkiin lomakkeen täyttäneisiin kesäkuun loppuun mennessä. Varsinaiseen pilottiin mahtuu mukaan vain kaksikymmentä henkilöä, mutta keskusteluryhmiin pääsevät kaikki halukkaat.

PKI:n tarkoitus on luoda iloinen ja kannustava yhteisö, jossa jokainen tuntee itsensä tervetulleeksi ja löytää paikkansa. Hankkeen takana uskotaan, että kivassa porukassa tästä kesästä todella tulee paras kesä ikinä.

PARAS. KESÄ. IKINÄ. -hankkeen aktiviteetit alkavat heinäkuussa 2023, joten nyt on oikea hetki ilmoittautua mukaan. Tartu siis tilaisuuteen ja tule luomaan unohtumattomia muistoja yhdessä uusien ystävien kanssa. Lähde rohkeasti mukaan porukkaan ja koe, kuinka paljon iloa ja merkitystä yhteinen tekeminen kaveriporukassa voi tuoda elämään.

Pilottiryhmälle on luvassa risteily höyrylaiva Ukkopekalla, herkutteluhetki Naantalin Kotipizzassa, tapasilta Kirkkopuiston terassilla, minigolfia Kupittaalla ja Itäharjulla, DBTL-kirkkokonsertti, pääsy Olutfestivaaleille ja paljon muuta. Pilottiryhmän kesä päättyy syyskuun alussa melontaretkeen ja ruokailuun ravintola Kuoressa. Kaikki suunnitellut aktiviteetit ovat nähtävillä hankkeen kotisivuilla.

Lisätietoja hankkeesta ja ilmoittautumisesta pilottiin tai WhatsApp-kaveriryhmään löydät osoitteesta www.paraskesaikina.fi.