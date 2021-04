Paratiisi vai helvetti on ravisuttavan avoin äänikirja miehisyydestä, isyydestä, biseksuaalisuudesta ja kristinuskosta

Miten elää biseksuaalina herätysliikkeessä joutumatta helvettiin? Kun yksi identiteetti sulkee pois toisen, on sisäinen soppa valmis. Samuel Jyrinki on vanhoillislestadiolaisissa piireissä kasvanut biseksuaali. Kristinuskossa kysymys paratiisista ja helvetistä on ajankohtaista kuoleman jälkeen, Jyringin elämässä se on painanut jokaisella askeleella.

Jo lapsuudessaan Samuel Jyrinki oppi, että teoista ja uskosta riippuen kuoleman jälkeen jokainen on matkalla paratiisiin tai helvettiin. Tämä on vanhoillislestadiolaisuudessa elämän perusasioita, yhtä selvää kuin että homoseksuaalisuudessa elämisestä joutuu helvettiin. Aikuisena aviomiehenä ja neljän lapsen isänä Jyrinki koki edelleen teiniajoistaan kummunnutta ulkopuolisuuden tunnetta. Onko mies, joka pitää meikkaamisesta ja naisellisesti pukeutumisesta edelleen mies, vai pelkästään vääränlainen? Samuel Jyringin teos Paratiisi vai helvetti on poikkeuksellisen avoin omaelämäkerrallinen teos seksuaalisen identiteetin ulostulosta. Häpeä ja syyllisyys omasta miehuudesta ja seksuaalisuudesta näkyvät Jyringin elämän kaikilla osa-alueilla. Hän yrittää olla hyvä uskovainen ja täyttää perinteiset miehuuden vaatimukset. Salaisuus, jota hänen vaimonsakaan ei tiedä, ajaa hänet kuitenkin lopulliseen romahdukseen. Peloista huolimatta todellinen minuus on paljastettava. - Ehkä pahinta kaikessa on, että sisälläni tiedän olevani juuri sellainen mies, jota kuulen halveksuttavan. Siksi minuun sattuu. Siksi koen olevani ulkopuolella, vaikka kuinka yritän olla mies. Samuel Jyrinki on Herkkä mies -blogistaan tunnettu somevaikuttaja. Hän puhuu aktiivisesti henkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin teemoista. Paratiisi vai helvetti on hänen esikoisteoksensa. Paratiisi vai helvetti kuuluu Otavan sähköiseen kustannusohjelmaan ja ilmestyy ainoastaan e- ja äänikirjana. Äänikirjan lukee Mikko Toiviainen. Teos ilmestyy 20.4. Arvostelukappaleet: arvostelukappale@otava.fi Lisätiedot, pdf-vedokset ja haastattelupyynnöt: adele.couavoux@otava.fi

