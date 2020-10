Parempaa asumisturvallisuutta rakennustyömaiden komennustyöntekijöille

Etelä-Suomen rakennustyömailta on kesäkuun jälkeen löytynyt useita altistumisia koronavirukselle. Virus pääsee leviämään työmailla helposti, sillä erityisesti ulkomailta tulevien komennustyöntekijöiden asuinolosuhteet ovat epähygieeniset ja ahtaat. Samassa pienessä asunnossa voi majoittua kahdeksankin henkilöä. Kaikilla asukkailla on usein yhteiset wc- ja keittiötilat, mikä lisää mahdollisuuksia virusten ja bakteerien leviämiselle. Ulkomaalaiset komennustyöntekijät liikkuvat lisäksi usein työmaalta toiselle ja heillä on näin ollen suuri riski saada tartunta ja tartuttaa tautia eteenpäin.

Komennustyöntekijöiden asumisratkaisut voivat vaikuttaa helpolta säästökohteelta. Niistä ei kuitenkaan kannata säästää terveyden ja turvallisuuden kustannuksella, sillä työntekijöille voidaan tarjota turvalliset asumisolosuhteet kustannustehokkaasti.



– Yritykselle on turvallisempaa laittaa komennustyöntekijät asumaan hajautetusti pienempiin asuntoihin, kun isoon kompleksiin, sanoo kalustettuja asuntoja vuokraavan Spot Apartmentsin liiketoimintajohtaja Mikko Malmberg.



Kun työntekijöitä on samassa asunnossa vähemmän, ei koko tiimi joudu karanteeniin tartuntatapauksen sattuessa. Näin työt voivat jatkua keskeytyksettä.



Spot Apartments haluaa auttaa yrityksiä tässä haastavassa tilanteessa. Projektimajoitukseen tarkoitetut 1 – 4 hengen kalustetut asuntomme sopivat loistavasti komennustyöntekijöiden majoittamiseen. Asunnot sijaitsevat luhtitaloissa ja niissä on yksityiset sisäänkäynnit. Ovet avautuvat ovikoodilla, joten saapuminen asunnolle sujuu ilman kontakteja. Kaikissa asunnoissa on yksityinen keittiö ja kylpyhuone. Pysäköintialueilla on riittävästi tilaa työntekijöiden autoille, joten liikkuminen työmaalle onnistuu hajautetusti. Asuntojen siivouksessa noudatetaan THL:n ajantasaisia ohjeistuksia. Projektimajoitukseen tarkoitettuja asuntoja on Uudellamaalla yli sata.



Työntekijöiden hajautetumpi asuminen voi pitkällä aikavälillä tuoda yritykselle kustannussäästöjä. Työt eivät seisahdu tartunnan sattuessa, kun karanteeniin jää vain muutama henkilö koko tiimin sijaan. Näin projektit voidaan tehdä alusta loppuun turvallisesti ja tehokkaasti, ilman pelkoa tartunnoista. – Työntekijöiden hajauttaminen useisiin asuntoihin pidempiaikaisessa komennuksessa ei tee merkittävää kustannusten nousua verrattuna joukkomajoittumiseen, vahvistaa Malmberg.

Yhteyshenkilöt