Parental Box vastaa vanhemmuuden globaaliin haasteeseen

Helsinki Challenge –tiedekilpailun voitosta kilpaileva Parental Box on vanhemmuuden tietopaketti, joka tarjoaa vanhemmuuteen apua ja iloa. Se on suunnattu kaikille vauvaa lähellä oleville. Parental Boxin ovat rakentaneet Helsingin yliopiston tutkijat ja alan toimijat. Palvelua rakennetaan ja kehitetään yhdessä perheiden kanssa ja yhteistyötä ollaan tekemässä maailmanlaajuisesti. Henkinen äitiyspakkaus Parental Box vastaa useaan YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin.

Parental Boxiin kuuluu kaksi osaa: ensiapuna toimivat kortit, sekä painettuina että verkkosivuilla. Toisen osan muodostaa nettisivusto, jossa korttien teemoja käsitellään laajemmin ja tarjotaan henkilökohtaista palvelua, mahdollisuutta kysyä, jakaa kokemuksia ja osallistua tutkimukseen. Sivustoa rakennetaan parhaillaan. Kortit ja sivusto tulevat lähiaikoina myös englanniksi ja ruotsiksi.

Tutkittua tietoa viedään käytäntöön Suomessa ja ulkomailla

Parental Box-tiimi on kysynyt vanhemmilta mitä he haluavat tietää ja rakentanut kyselyn perusteella tutkimusperustaisesti kortit vastauksineen. Vastaajia on ollut yli 400. Nyt suunnitelluista korteista tehdään myös kysely palvelun parantamiseksi. Palvelun pilotointi alkaa vuoden 2018 alussa.

Uunituoreista korteista saa vastauksen esimerkiksi kysymykseen mistä johtuu ja mitä tehdä kun lapseni puree. Korteista selviää, ettei ole olemassa ”tuhmia” tai kilttejä lapsia vaan monenlaisia lapsia. Parental Box haluaa purkaa myyttejä tiedonlouhinnan avulla. Sivustolle rakennettavaa keskustelualustaa moderoidaan ja oikaistaan virheellistä tietoa. Kaikki tieto perustuu tutkimukseen.

Tiimin tavoitteena on päästä Aasian markkinoille.

– Olemme aloittaneet yhteistyön Indonesian, Thaimaan ja Kambodzhan kanssa, tällä hetkellä haemme parasta toiminnan mallia, tiimin vetäjä, erityispedagogiikan dosentti Lotta Uusitalo-Malmivaara kertoo.

Vastaa useaan YK:n kestävän kehityksen tavoitteeseen

Parental Box vastaa suoraan kymmeneen YK:n 17:stä kestävän kehityksen tavoitteesta.

Köyhyyden ehkäisy, nälänhädän torjuminen, terveyden vaaliminen, laadukas koulutus, sukupuolten välinen tasa-arvo, työelämään astuminen, terveellinen elinympäristö, vastuullinen kulutus, ihmisten välinen luottamus ja kumppanuuksien muodostaminen tavoitteiden saavuttamiseksi ovat päämääriä, jotka voidaan saavuttaa vain kyllin varhaisella puuttumisella. Varhaisen puuttumisen ja riippumattoman tiedon avulla voidaan häivyttää myös monia yhdenvertaisuutta, terveyttä ja hyvinvointia vaarantavia ennakkoluuloja.

Lisäksi Parental Box on aidosti riippumaton, ainutlaatuinen ja monitieteinen. Pilotin jälkeen henkistä äitiyspakkausta kehitetään lisää tutkimuksen avulla. Lapsiperheitä ollaan nostamassa keskiöön maailmanlaajuisesti. ”Vauvaversion” jälkeen suunnitteilla on Parental Box 2.0 työhön siirtyville päiväkoti-ikäisten vanhemmille ja varhaiskasvatuksen ammattilaisille. Työelämään siirtymisen tukeminen on tärkeä askel tasa-arvolle ja sosiaalisen yhdenmukaisuuden toteutumiselle.

Suomessa Parental Boxin henkinen äitiyspakkaus on tulossa joko äitiyspakkaukseen tai neuvoloihin. Ulkomailla sitä tarjotaan terveydenhuollossa. Yhteistyötä ja verkostoitumista tapahtuu kaiken aikaa.

Parental Box-tiimin muodostavat Lotta Uusitalo-Malmivaara, Risto Hotulainen, Minna Huotilainen, Arniika Kuusisto, Anna-Mari Sajaniemi, Nina Sajaniemi ja Kaisa Vuorinen Helsingin yliopistosta, Marjo Hannukkala Suomen Mielenterveysseurasta, Marja-Leena Laakso Jyväskylän yliopistosta, Jukka Mäkelä Terveyden- ja hyvinvoinnin laitokselta ja Hanna Sellergren Ensi- ja turvakotien liitosta.

Helsinki Challenge

Helsinki Challenge – tiedekilpailun finaalissa kisaa voitosta seitsemän tiimiä. Kansainvälinen tuomaristo valitsi 20 semifinalistin joukosta kuusi tiimiä kilpailun finaaliin. Helsinki Challenge -finalistit ovat malariatartuntoja kolmiulotteisella hyttysverkolla torjuva ELMO, kesän lämpöä talven varalle varastoiva HeatStock, taskuun mahtuva laboratorio POCKit, henkisestä hyvinvoinnista huolehtiva äitiyspakkaus Parental Box, personoidun syöpähoidon mahdollistava tietokanta iCombine ja globaaleja taitoja uusilla tavoilla opettava Dlearn.Helsinki.

Tuomaristo valitsi tiimit finaaliin kriteereinään tiedepohjaisuus, ratkaisuhakuisuus, vaikuttavuus, uutuus ja luovuus.

Lisäksi yksi tiimi valittiin finaaliin yleisöäänestyksellä Helsinki Challenge Semifinal Pitch Night – tilaisuuksissa kesäkuun alussa. Eniten ääniä yleisöltä sai FutuRena, jonka tavoitteena on 3D-tulostaa toimiva minimunuainen.

Helsinki Challenge kokoaa suomalaiset yliopistot monitieteiseen yhteistyöhön koko maailman hyväksi. Kilpailun teemat ihminen muutoksessa, kestävä planeetta ja urbaani tulevaisuus linkittyvät YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin. Helsinki Challenge on osa Suomi 100 -juhlavuoden ohjelmaa.

Lisätietoja:

Lotta Uusitalo-Malmivaara, puh. 0400 514 365 s-posti lotta.uusitalo-malmivaara@helsinki.fi

Nina Sajaniemi, puh. 050 318 3986, s-posti nina.sajaniemi@helsinki.fi