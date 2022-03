Pariisin ja Helsingin liikenteessä pilotoidaan päästöjä vähentävää suomalaisratkaisua

MarshallAIn ja Dynniq Finlandin yhteistyössä kehittämä Ix3-tekoälyratkaisu valittiin AI4Cities-projektin kolmanteen ja samalla viimeiseen vaiheeseen. Kyseessä on kuuden kuukauden mittainen vaihe, jossa valitut toimittajat testaavat prototyyppejään kahdessa Euroopan kaupungissa. Kolmanteen vaiheeseen edenneet toimittajat saavat kukin vajaan neljännesmiljoonan euron rahoituksen laajamittaisen testin toteuttamiseen. MarshallAI ja Dynniq aloittavat Ix3:n pilotoinnin Pariisissa ja Helsingissä. Tarkoituksena on näyttää toteen edeltävien vaiheiden mitattu noin 5% päästövähennys sujuvamman liikenteen avulla.

Edellisessä vaiheessa Ix3-ratkaisun prototyyppi otettiin käyttöön neljässä eri risteyksessä, joista kolme sijaitsi Suutarilassa, Helsingissä, ja yksi risteys Saint-Maur-des-Fossésissa, Pariisissa. Prototyyppivaiheen aikana MarshallAI ja Dynniq onnistuivat parantamaan ratkaisun päästövähennyspotentiaalia. Päästövähennykset perustuvat todellisiin ajoneuvopysähdyksiin, jotka aiheuttavat kiistatta merkittävän osan liikenteen CO2-ekvivalenttipäästöistä kaupunkialueella. Toiseen vaiheen aikana kerätty data osoittaa, että parhaimmillaan päästöjen vähennyspotentiaali nousisi jopa 8 prosenttiin, mikä vastaa joka kuudennen nykyisin tapahtuvan pysähdyksen poistamista.

Ix3-ratkaisulla voidaan vähentää kaupunkiliikenteen hiilidioksidipäästöjä ilman negatiivisia lieveilmiöitä. Toisin sanoen, liikennettä pystytään optimoimaan poistamalla kuolleita sekunteja, joiden aikana kukaan ei liiku risteyksessä, vaarantamatta kuitenkaan liikenteen turvallisuutta. Käytännössä tämä tarkoittaa vihreän liikennevalon lyhentämistä todellisen kysynnän ja reaaliaikaisen tilanteen mukaan. Näin ollen optimoitu liikenteenohjaus vähentää merkittävästi kaupunkiliikenteen hiilidioksidipäästöjä heikentämättä yhdenkään liikenteen käyttäjän kokemusta.

AI4Cities-hankkeen yhteensä 4,6 miljoonan euron rahoitusta haki noin sata yritystä ympäri Euroopan. Syksyllä 2021 Ix3 valittiin 10 yrityksen joukkoon älykkään liikkumisen sarjan toiseen vaiheeseen. Tämän vaiheen aikana tehdyn työn perusteella AI4Cities on valinnut MarshallAIn ja Dynniqin älykkään liikkumisen kolmen parhaan joukkoon, jotka jatkavat projektin viimeiseen vaiheeseen. AI4Cities on EU:n rahoittama kolmivuotinen projekti, jossa on mukana kuusi Euroopan kaupunkia ja aluetta: Helsinki (Suomi), Amsterdam (Alankomaat), Kööpenhamina (Tanska), Pariisin alue (Ranska), Stavanger (Norja) and Tallinna (Viro). Projektin tavoitteena on löytää innovatiivisia tekoälyratkaisuja kaupunkien liikenne- ja energiahaasteisiin, jotka lopulta myötävaikuttavat hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen ja hiilineutraaliuden saavuttamiseen.