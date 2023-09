Parimetrinen Pässi juhlistaa Aarikan juhlavuotta 2024 ja saapuu Taidehalliin Kaija Aarikan -näyttelyn avajaisiin

Aarikka Oy on Kaija Aarikan vuonna 1954 perustama puisiin koruihin ja kodin tuotteisiin erikoistunut designbrändi. Aarikka Oy:n liikevaihto on kolme miljoonaa euroa ja se työllistää noin 10 henkilöä. Aarikka-tuotteet suunnitellaan ja valmistetaan pääosin Suomessa käsityönä. Aarikka Oy:n kasvutarina on vuodesta 2017 ollut osana Martinex-konsernia. Martinex Oy Vuonna 1986 perustettu Oy Martinex Ab on suomalainen perheyhtiö, jonka toiminta kattaa laadukkaiden sisustus- ja kodintarvikkeiden, leikkikalujen, pelien, tekstiilien ja laukkujen valmistuksen ja maahantuonnin. Lisäksi se toimii tukkuliikkeenä ja on yksi Suomen monipuolisimmista verkkokauppatoimijoista. Martinex vaalii tuotteissaan kotimaisuutta, vastuullisuutta, iloa ja perheläheisiä arvoja. Martinex kehittää omia kotimaisia tuotebrändejä kuten Aarikka, Iloleipuri, Ma-ia Family ja Peliko. Martinex on lisäksi lisenssinhaltija usealle tunnetulle tuotemerkille kuten Muumi ja Peppi Pitkätossu. Vuonna 2022 Oy Martinex Ab:n liikevaihto oli 25,3 Meur, yhtiön palveluksessa oli 80 henkilöä ja sen tuotteita vietiin yli 50 maahan.