PARKKISÄHKÖ KASVOI 213 PROSENTTIA ENSIMMÄISEN 4 KUUKAUDEN AIKANA, SELKEÄSTI MARKKINOIDEN KASVUA NOPEAMMIN

Suomalainen Parkkisähkö on alkuvuoden aikana kasvanut markkinoita huomattavasti nopeammin ja uuden 22 kW Quattro latauslaitteemme ennakkotilaukset ovat ylittäneet odotukset. Liikevaihto on kasvanut tämän vuoden ensimäisellä neljällä kuukaudella +213% viime vuodesta ja latausvalmiuden osalta kasvoimme +246%. Latauslaitteiden osalta saavutimme +42% kasvun ja lataussessioiden määrä kaksinkertaistui. Olemme myös aktiivisesti osallistuneet asiakkaidemme tarjouskilpailuihin ja tehtyjen tarjousten määrä on lähes kolminkertaistunut (+280%) ja saatujen tilauksien määrä kasvoi huimat +486%. Parkkisähköllä on tällä hetkellä latausvalmiutta rakennettuna yli 5 500 parkkipaikkaan ja luku kasvaa viikoittain.

Parkkisähkön pikaliittimeen perustava latausvalmiusratkaisu säästää myös luonnonvaroja. Ratkaisumme käyttää optimaalisesti hyväkseen olemassa olevaa kaapelointia vanhoissa kohteissa ja vähentää kaapeleiden määrää myös uudiskohteissa. Tämä säästää oleellisesti kuparin käyttöä sekä on muiden toimijoiden ratkaisuja noin 30% kustannustehokkaampi valinta asiakkaillemme, jotka ovat ympäristötietoisia ja luottavat kotimaiseen laatuun

Uusi latauslaitteemme Quattro on täysin ARA-tuki yhteensopiva ja samalla täydentää pikaliitin yhteensopivaa tuotemallistoamme. Laite on asiakkaalle varma ja helppo investointi joka on tulevaisuudenkestävä. Se palvelee kaikissa teholuokissa TYPE 2 standardin mukaisesti ja samalla mahdollistaa myös schukolatauksen.

Tästä huikeasta kasvusta saamme kiittää asiakkaitamme, partnereitamme sekä Parkkisähkön osaavaa henkilökuntaa. Yrityksen omistajat ovat myöskin aktiivisesti mukana rakentamassa Parkkisähkön huimaa kasvua ja ovat viime ja tänä vuoden aikana varmistaneet toimintamme kasvurahoitusta 2.7 miljoonalla eurolla.









Parkkisähkön tiimin puolesta,

Jari P. Ängeslevä

Toimitusjohtaja