Parkkisähkön 151 lautauspistettä Lempon Parkkiin

DipI.ins. Kari Laine Parkkisähkö Oy:n toimitusjohtajaksi 16.11.2020 14:30:00 EET | Tiedote

Parkkisähkö Oy:n toimitusjohtajaksi on nimitetty 9.11.2020 dipl. ins. Kari Laine. Laine on tehnyt pitkän uran sähköalan myynnin ja markkinoinnin johtotehtävissä. Viimeksi hän on toiminut Finelcompin ja Rexel Finlandin myyntijohtajana. Aiemmin Laine oli Schneider Electricin palveluksessa, ja toimi muun muassa tämän kansainvälisen konsernin Suomen ja Baltian maajohtajana.