PARKKISÄHKÖN RAHOITUSKIERROS ON SAATU PÄÄTÖKSEEN, UUSI 2X22kW LATAUSLAITE ON KOHTA TOIMITUSVALMIS JA MARKKINOITA NOPEAMPI KASVU JATKUU

Parkkisähkön rahoituskierros on saatu menestyksekkäästi maaliin. Keräsimme sijoittajilta vuodessa noin 6 miljoonaa euroa markkinoita nopeamman kasvun toteuttamiseen. Järjestelyn jälkeen yrityksen omistusrakenne on selkiytynyt ja nyt kerätyn pääoman turvin Parkkisähkö pystyy toteuttamaan useita hankkeita, joilla yrityksen toimituskyky ja markkinoita nopeampi kasvu saadaan varmistettua myös jatkossa.







UUSI 2x22kW LATAUSLAITE TULEE MARKKINOILLE SYYSKUUSSA

Olemme kuunnelleet asiakkaitamme ja heidän tarpeitaan. Uusi 2x22kW laitteemme vastaa kaikkiin kiinteistölataustarpeisiin ja ottaa samalla huomioon myös lohkolämmitystarpeet niiden autoilijoiden osalta, jotka ovat vielä harkitsemassa hybridi- tai täyssähköauton hankintaa. 2-porttinen 22kW Type 2 sähköauton laturi käy suoraan Parkkisähkön pikaliittimeen, joten päivittäminen on helppoa jos olet jo Parkkisähkön asiakas. Laturissa on kaksi 3-vaiheista 22kW:n sähköauton latausyksikköä ja se on valittavissa joko Type 2:n kaapeleilla tai Type 2 pistokkeilla. Kummatkin yksiköt kykenevät lataamaan 1-, 2- tai 3-vaiheisesti tai vaihtoehtoisesti myös jopa 3,7kW Schuko-pistokkeesta. Tämän takia lataustapahtuma voidaan joustavasti määrittää tapahtuvaksi kummallekin puolelle erikseen omilla tehoillaan (1,8 / 3,7 /7,4 / 11 / 22kW). Lataussessio voidaan käynnistää ja lopettaa muun muassa RFID-tunnisteella tai puhelinsovelluksella. Helposti saatava ja tarkka lataussessiokohtainen laskutusmittaus on toteutettu laitteen kahdella MID-hyväksytyllä kulutusmittarilla ja se välitetään automaattisesti Parkkisähkön taustajärjestelmään Wi-Fi + 3G/LTE/Ethernet datayhteyksiä käyttäen. Varmistaaksemme maksimaalisen lataustehon saatavuuden kaikille laitteille, laturit on varustettu myös dynaamisella kuormanhallinnalla. 7” OLED-näyttö ja kameramoduli avaavat mahdollisuuden tarjota erilaisia asiakaskohtaisia palveluita tulevaisuudessa (Esimerkiksi ajoneuvon tunnistus, opasteet, paikkavaraukset yms.). Laturin sisäiset tyypin A ja B vikavirtasuojat sekä johdonsuojakatkaisijat tekevät laitteesta turvallisen ja mahdollistavat helpomman asennuksen.







KASVU ON OLLUT POIKKEUKSELLISEN NOPEAA 1-7/22 VÄLISENÄ AIKANA







Parkkisähkön liikevaihto on kasvanut tammi-heinäkuussa +150 % viime vuoden vastaavaan ajankohtaan ja latausvalmiuden osalta kasvoimme +67 %. Latauslaitteiden osalta saavutimme +45 % kasvun ja lataussessioiden määrä kaksinkertaistui (104 %). Olemme myös aktiivisesti osallistuneet asiakkaidemme tarjouskilpailuihin ja tehtyjen tarjousten määrä on lähes kaksinkertaistunut (+85 %) ja saatujen tilauksien määrä kasvoi +71 %. Parkkisähköllä on tällä hetkellä latausvalmiutta rakennettuna lähes 6 000 parkkipaikkaan ja luku kasvaa viikoittain.

Kovasta kasvusta saamme kiittää asiakkaitamme, partnereitamme, omistajia sekä Parkkisähkön osaavaa henkilökuntaa.

Parkkisähkön tiimin puolesta,

Jari P. Ängeslevä

Toimitusjohtaja