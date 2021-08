Partiotyttö ja metsäneuvos – Kata Jouhkin elämäkerta

Jyrki Lehtola kirjoittaa Tunteista 31.5.2021 11:18:59 EEST | Tiedote

Nykyajan suuri keksintö on se, että jokainen tunne on yhtä arvokas, ja siksi kaikki tunteet on tuotava esiin, jotta itsekin kasvaisi arvoa niiden avulla. Tuloksena on tunnepuheen runtelema maailma, jossa ei elä muita kuin äänekkäästi tunteva minä. – Esseetrilogiansa toisessa osassa Jyrki Lehtola luovii tunteiden aallokossa.