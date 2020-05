Parvekegrillaamista ei kannata kokonaan kieltää

Korona vaikuttanut taloyhtiöiden korjaushankkeista lähes joka kolmanteen 17.4.2020 08:20:00 EEST | Tiedote

Koronakriisillä on ollut vaikutusta taloyhtiöiden korjaushankkeista lähes joka kolmanteen. Eniten virus on vaikuttanut korjaushankkeita koskevaan päätöksentekoon, joka on viivästynyt lähes joka viidennessä taloyhtiössä. Tiedot selviävät Kiinteistöliiton jäsenilleen tekemästä kyselystä, johon vastasi yli 3300 taloyhtiöiden hallitusten jäsentä tai isännöitsijää huhtikuun kahden ensimmäisen viikon aikana.