Parvelan ja Pitkäsen teos Varjot 1. Helähdys on Arvid Lydecken -palkinnon ehdokkaana

Tammi julkaisee huhtikuussa 2022 New York Times -bestselleriksi nousseen presidentti Barack Obaman ja Bruce Springsteenin teoksen Renegades – Born in the USA. Teoksen suomentaa Ilkka Rekiaro.