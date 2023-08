Pasi Kangas voitti hopeaa ja pronssia agilityn SM-kilpailuissa - bordercollie Gee vastaanotti mitalin yksin kaulaansa

Agilityn SM-kilpailut käytiin 25.-27. elokuuta Jyväskylässä Palokan kentällä. Mestaruuksista kamppailtiin viidessä eri kokoluokassa sekä yksilö- että joukkuekilpailussa.

Pikkumakseissa yksilövoiton veivät odotetusti tuoreet PM-kultamitalistit Katariina Kuiro ja bordercollie Wendi. Toiselle ja kolmannelle sijalle nousivat Pasi Kangas sekä bordercolliet Skye ja Gee:

"Olen tietysti tosi onnellinen, että tehty työ koirien kanssa näkyy myös hienoina tuloksina. Nyt on vähän pysähdyttävä nauttimaan hienoista ja yllättävänkin kovista tuloksista", Kangas kuvailee. "Ihan just siinä hetkessä, kun Skyen hopeamitali varmistui, niin meinasi vähän tunteet tulla pintaan."



Kankaalla ja pronssille yltäneellä Geellä ei ollut ennen viikonloppua vielä oikeutta kilpailla SM-yksilöradoilla. Perjantaina ennakkokilpailussa he kuitenkin onnistuivat tekemään kaksi virheetöntä rataa ja näin vasta viime hetkellä nousivat lauantain SM-yksilökilpailun lähtölistoille.



"Kaverini on tässä pariinkin otteeseen kirjoittanut minulle, että niin kauan kuin on mahdollisuuksia on kaikki vielä mahdollista", Kangas kertoo.



41-vuotias Kangas on jo tottunut arvokilpailija ja erityisesti bordercollie Wiun kanssa niittänyt menestystä 2010-luvulla. He voittivat SM-kultaa vuonna 2014 ja edustivat Suomea kerran MM- ja useaan kertaan European Open -kilpailussa. Nyt SM-pronssille yltäneen Geen kanssa Kangas on voittanut muutaman piirinmestaruuden ja viime vuonna SM-joukkuekultaa. Kaikkein suurin saavutus koiraharrastuksen saralla on Kankaalle kuitenkin selvä:



"Paras saavutus on se, että uskon meidän tarjonneen kaikille koirillemme mieluisan elämän"



Kangas on aloittanut agilityn opiskeluaikoinaan Kuopion Hukka-Putkessa vuonna 2005 syntyneen bordercollie Figon kanssa tarjotakseen koiralle hauskaa tekemistä. Agilitykärpänen ei puraissut miestä heti ensimmäisellä kerralla: "Varmaan ärsytti se, kun en ollut heti kovinkaan hyvä." Harrastus kuitenkin jatkui ja nyt Kangas voi jo kuvailla lajissa vuosien aikana tapahtuneita muutoksia:



"Mielestäni suurin muutos on ehkä tapahtunut rataprofiileissa. Vuosien varrella kansainvälisissä kisoissa tuli eteen tosi vauhdikkaita ja koiralta taitoja vaativia rataprofiileja ja nyt ne ovat yleisiä Suomessakin. Sellaiset profiilit vaativat koiralta enemmän erilaisten taitojen osaamista, kun nopeaa koiraa on vaikea ehtiä joka tilanteessa auttamaan. Juoksukontaktien osaamisessa olimme Suomessa ehkä jonkin aikaa jäljessä, mutta nyt sitä eroa on kurottu kiinni. Myös ohjaustekniikkapakkiin on tullut lisää työkaluja, jotka helpottavat ohjaajan tekemistä etenkin kiireisillä radoilla, mutta niin sanotut vanhat ja hyväksi todetut ohjaukset on hyvä muistaa ja niillä pääsee tosi pitkälle."

SM-MITALIT JAKAUTUIVAT TASAISESTI YMPÄRI SUOMEN

Viikonlopun aikana jaettiin SM-mitalit viidessä eri kokoluokassa sekä yksilö- että joukkuekilpailussa. Mitaleille nousi urheilijoita peräti 31 eri yhdistyksestä ympäri Suomen - muun muassa ahvenanmaalaisen seuran Ålands Bruks- & Sällskapshundklubb edustajat Laura Ölander ja Yaya onnistuivat pikkuminien radoilla yksilöpronssin arvoisesti ja Tornion Kennelkerhon Carolina Keskipalosaari ja Clara samassa luokassa hopean arvoisesti. Yhdistyksistä suurimman saaliin eli kolme mitalia keräsi Pasi Kankaan edustama Päijät-Hämeen Agility-Urheilijat.

Kilpailuissa nähtiin myös kattavasti erilaisia koirarotuja. Lähtöviivalle astelivat harvinaisemmista agilityroduista muun muassa partacollie, novascotiannoutaja, tsekinpaimenkoira, welsh corgi cardigan ja etnankoira eli cirneco. Kärjessä nähtiin totuttuun tapaan paljon shetlanninlammaskoiria ja bordercollieita. Yhteensä koiria osallistui kilpailuun yli 600.



Yksilösuomenmestaruudet jaettiin lauantaina 26.8. seuraaville koirakoille:

Pikkumineissä

1. Sanni Kariniemi ja shetlanninlammaskoira Luigi / No Life Outside Agility ry

2. Carolina Keskipalosaari ja shetlanninlammaskoira Clara / Tornion Kennelkerho ry

3. Laura Ölander ja kääpiövillakoira Yaya / Ålands Bruks- & Sällskapshundklubb r.f

Mineissä

1. Iida Vakkuri ja shetlanninlammaskoira Helka / Agilityklubi ry

2. Katja Kumpulainen ja shetlanninlammaskoira Pikku Myy / Järvenpään agilityurheilijat ry

3. Sanni Kariniemi ja shetlanninlammaskoira Megs / No Life Outside Agility ry

Medeissä

1. Maria Sori ja cockerspanieli Daim / Turun Seudun Agilityurheilijat ry

2. Pekka Halonen ja espanjanvesikoira Vinkki / Helsingin Agility Urheilijat ry

3. Henna Kuokkanen ja novascotiannoutaja Elma / Villähteen Agility-Urheilijat ry

Pikkumakseissa

1. Katariina Kuiro ja bordercollie Wendi / Sawon Agilityurheilijat ry

2. Pasi Kangas ja bordercollie Skye / Päijät-Hämeen Agility-Urheilijat ry

3. Pasi Kangas ja bordercollie Gee / Päijät-Hämeen Agility-Urheilijat ry

Makseissa

1. Marianne Sumela ja bordercollie Bamse / Porvoonseudun koiraharrastajat ry

2. Maria Keskitalo ja belgianpaimenkoira tervueren Miina / Länsi-Uudenmaan Agilityharrastajat ry

3. Matti Lampinen ja belgianpaimenkoira malinois Meri / Kaakon Agility Klubi ry

Joukkuesuomenmestaruudet jaettiin sunnuntaina 27.8. seuraaville yhdistyksille:

Pikkumineissä

1. Tampereen Seudun Koirakerho ry TamSK

2. Etelä-Hämeen Koirakerho ry E-HKK, Keski-Pohjanmaan Koirakilta ry K-PKK ja Lohjan Kirsut ry KIRSUT

3. Hyvinkään seudun Kennelkerho ry HSKK, Korkeavire ry KOVA ja Päijät-Hämeen Agility-Urheilijat ry P-HAU

Mineissä

1. Tampereen Seudun Koirakerho ry TamSK

2. Länsi-Uudenmaan Agilityharrastajat ry LÄGI

3. Järvenpään agilityurheilijat ry JAU

Medeissä

1. PIRKU ry

2. Active Dogs ry ACTIV

3. Run for Fun Agility Team ry RFF, Ylöjärven Koirakerho ry YLÖKK ja Sibbo Sporthundar ry SiSu

Pikkumakseissa

1. Ylöjärven Koirakerho ry YLÖKK

2. Hukka-Putki ry HU-PU

3. Jyväskylän Agility Team ry JAT

Makseissa

1. Blind To Wrap Agility r.f BTW Agility ja Vaasan Agilityseura ry VAS

2. Helsingin Agility Urheilijat ry HAU

3. Suomen Belgianpaimenkoirayhdistys ry SBPKY ja Suomen Partacolliet ry SPC

Kilpailut järjesti kolme paikallista agilityseuraa: Jyväskylän Agility Team ry, Laukaan Koiraharrastajat ry ja PopDog ry. Kisajärjestelyt saivat osallistujilta kiitosta eivätkä vaihtelevat sääolosuhteet tai perjantainen sähkökatkokaan laimentaneet SM-tunnelmaa.

Nämä SM-kilpailut päättivät agilityn kansallisen arvokisakauden mutta maajoukkueilla edessä ovat vielä sekä tällä viikolla 30.8.-3.9. Hollannissa käytävät para-agilityn MM-kilpailut että MM-kilpailut 4.-8. lokakuuta Tšekin Liberecissä.