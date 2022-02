Pasi Korte asiakkuusjohtajaksi Maakuntien tilakeskukseen

”Olen todella innoissani. Tämä on hieno mahdollisuus päästä osaksi Maakuntien tilakeskuksen dynaamista organisaatiota ja olla mukana Suomen historian yhdessä suurimmista muutoksista”, Korte sanoo ja viittaa käynnissä olevaan sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistukseen.

Kortteen tehtävänä on rakentaa ja kehittää Maakuntien tilakeskuksen toimintaa vastaamaan yhä paremmin asiakkaiden tarpeita. Tilakeskuksen asiakkaita ovat tällä hetkellä sairaanhoito- ja erityishuoltopiirit, pelastuslaitokset ja kunnat sekä kesällä 2021 perustetut hyvinvointialueet ja niiden valmistelutoimielimet. Kortteen työ keskittyy asiakasyhteistyöhön.

”Maakuntien tilakeskuksen tuottamista digitaalisista tilatietopalveluista on suurta hyötyä hyvinvointialueiden ja kuntien toimitilajohtamiselle. Kun käsillä on historiallinen ja varmasti myös työläin julkisiin toimitiloihin liittyvä muutos, on ensiarvoisen tärkeää olla eturintamassa hyödyntämässä digitaalisuutta entistä tehokkaammin. Odotan mielenkiinnolla, mitä uutta pystymme asiakkaillemme tuomaan lähivuosina”, Korte kertoo.

”Pasin tärkeimpiä tehtäviä on Maakuntien tilakeskuksen tarjoamien palveluiden ja niiden liiketoimintamallien kehittäminen. Työtä tukevat hänen vahvat näyttönsä asiakassuhteiden pitkäjänteisestä hoitamisesta sekä useamman vuoden kokemus kiinteistö- ja toimitilajohtamisesta. Olemme hyvin vaikuttuneita hänen näkemyksistään Maakuntien tilakeskuksen kehittämiseksi”, kertoo Maakuntien tilakeskuksen toimitusjohtaja Jukka Latvala.

Korte siirtyy tehtävään Hämeenlinnan kaupungin kiinteistöjohtajan virasta. Aiemmin hän on työskennellyt mm. SOK:lla ja ISS Palveluilla.