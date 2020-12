PasilaHUB käynnistyy – Yhteistyöllä kohti urbaania ja elämyksellistä Pasilan kaupunkikeskusta

50 vuotta vieraanvaraisuusalan ammattilaisten tarinoita – Haaga-Helian Haagan restonomikampus viettää juhlavuotta 2.11.2020 13:37:34 EET | Tiedote

Juhlavuoden kunniaksi on kerätty 69 restonomitarinaa juhlajulkaisuksi. Juhlakirjassa Haagan restonomit ja alumnit kertovat omista oppimispoluistaan, osaamisestaan, työuristaan, kehittymisestään ja tulevaisuuden näkymistään. Haagan kampukselta on 50 vuoden aikana valmistunut yli 7 000 restonomia. Julkaisun loppuun on lisäksi laadittu lähifuturologi alan mahdollisista kehityssuunnista. - Sähköisessä juhlakirjassa korostuvat vahva yhteisöllisyys, usko tulevaisuuteen, monipuolinen alan kirjo ja työtehtävät, kansainvälisyys ja tahto osaamisen jatkuvaan kehittämiseen. Katse julkaisussa on kaikkein olennaisimmassa, ihmisissä. Puolivuosisataisen taipaleen kunniaksi ääneen pääsevät restonomit, alamme tekijät ja sydän, toteaa Haagan kampusvastaava Risto Karmavuo. Juhlajulkaisuun pääset tästä: https://julkaisut.haaga-helia.fi/haagan-restonomikampus-50-vuotta-ammattilaisten-tarinoita/ https://julkaisut.haaga-helia.fi/haagan-restonomikampus-50-vuotta-ammattilaisten-tarinoita/