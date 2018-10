Pasilan tornikilpailun finalistit esillä Laiturin näyttelyssä

Keski-Pasilan tornialueen arkkitehtuuri- ja suunnittelukilpailussa palkitut työt ovat marraskuun ajan esillä info- ja näyttelytila Laiturilla Kampissa. Kilpailutöihin voi tutustua muun muassa virtuaalilaseilla käytettävien 3D-mallien sekä pienoismallien avulla.

Kilpailun voittajaksi on esitetty YIT:n ehdotusta Trigoni. Trigonin lisäksi näyttely esittelee kilpailun toisen finalistin, Skanskan ja Saton ehdotuksen Etelä-Pasila.

Pasilansillan eteläpuolelle nouseva tornialue on kaupunkikuvallisesti näkyvin osa uudistuvaa Pasilaa. Pasilasta on rakentumassa entistäkin merkittävämpi ja elinvoimaisempi työnteon, asumisen ja kaupunkielämän keskus. Vuoteen 2040 mennessä Pasila on noin 30 000 asukkaan kaupunginosa, joka tarjoaa työpaikan yli 50 000 ihmiselle. Työpaikkamäärä kaksinkertaistuu ja asukasmäärä lähes kolminkertaistuu nykyisestä.

Tornialueen Helsinki High-rise -kilpailun järjestivät Helsingin kaupunki ja Senaatti-kiinteistöt. Kilpailulla haettiin korkeatasoista suunnitelmaa alueen asemakaavan pohjaksi ja toteuttajaa rakentamisen käynnistävälle aloitusalueelle.

Laituri sijaitsee Kampin entisen linja-autoaseman rakennuksessa Narinkkatorin laidalla osoitteessa Narinkka 2.

Pasilan tornialueen kilpailu – Helsinki High-rise -näyttely

1.–30.11.2018

Info- ja näyttelytila Laituri

Narinkka 2, Kamppi

Avoinna ma–ke 10–16, to 10–19, pe–la 12–16

www.hel.fi/laituri