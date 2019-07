Pasilassa jatketaan katutöitä Ratapihantien ja Asemapäällikönkadun risteyksessä

Pasilansillan joukkoliikenneterminaalin rakennustyöt jatkuvat. Pasilansillan itäpuolella, Asemapäällikönkadun ja Ratapihantien risteyksessä alkaa liikennettä haittaava katutyö, jonka yhteydessä raitiovaunukiskojen paikkaa muutetaan ja kiskot uusitaan. Työt alkavat 29.7. raitiovaunuliikenteen siirtyessä poikkeusreitille, ja ne jatkuvat lokakuuhun saakka.

Eniten työt vaikuttavat liikkumiseen perjantai-illasta 2.8. kello 18 alkaen maanantaiaamuun 5.8. kello kuuteen saakka. Tuolloin Asemapäällikönkadun ja Ratapihantien ylittävä suojatie on poissa käytöstä. Jalankulku ja pyöräily ohjataan Ratavartijankadun kohdalta Asemapäällikönkadun yli. Autoilijoiden on syytä varautua muutoksiin, sillä ajokaistojen määrää on pakko vähentää huomattavasti.

Raitiovaunut alkavat kulkea risteyksessä jälleen 12.8.

Rakennustyöt jatkuvat Ratapihatien ja Asemapäällikönkadun risteyksessä lokakuuhun saakka ja haittaavat liikennettä jossain määrin. Risteysalue valmistuu Pasilansillan joukkoliikenneterminaalin avautuessa lokakuun lopussa.

Pasilansillan ja Keski-Pasilan liikenne sujuvoituu huomattavasti lokakuussa. Tuolloin uudet katuyhteydet eli Teollisuuskadun tunneli Veturitielle, Veturitie Triplan kohdalla sekä Firdonkatu otetaan käyttöön.