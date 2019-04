Pasilassa Ratapihantiellä pyörätie kiertoreitille ja liikennejärjestelyjä 6.–24.5. nosturipurun takia

Pasilassa Ratapihantien pyöräliikenne ohjataan poikkeusreitille 6. –24. päivä toukokuuta. Syynä on torninosturin purkutyöt. Purkutyö vaikuttaa lyhyempiä jaksoja myös kävelyreitteihin ja autoliikenteeseen.

6.–24.5. pyöräilyreitti kulkee Asemapäällikönkadun, Ratamestarinkadun ja Rautatieläisenkadun kautta.



13.–14.5. ja 17.–18.5. välisinä öinä kävelyreitti väliaikaiselle asemalle kulkee Rauhanaseman takaa.



Ratapihantien ajoneuvoliikenteeseen purku vaikuttaa vain yöaikaan: Ratapihantien osuus välillä Asemapäällikönkatu - Rautatieläisenkatu suljetaan 14.–17.5. välisenä ainakin yhtenä yönä klo 23.30–05.30. Nosto-olosuhteista riippuen purkutöille tarvitaan yksi, kaksi tai kolme yötä. Kaikki liikenne ohjataan tällöin samalle kiertotielle, mille pyöräily on ohjattu koko purun ajaksi.



Veturitorin saattopysäköinti on osittain tai kokonaan poissa käytöstä yöaikaan aikavälillä 13.–18.5. Takseille pyritään järjestämään mahdollisuus saattopysäköinnin käyttämisestä jättämiseen ja noutamiseen myös työskentelyn aikana, mutta jokaisena yönä se ei ole mahdollista. Takseja tiedotetaan muuttuvista tilanteista.



Kulku Ratapihantien pysäköintihalliin ja sieltä pois on mahdollista kaikkina ajankohtina, tarvittaessa liikenteenohjauksen avulla.



Jättinosturin purkutyö vaatii toista nosturia



Ratapihantien järjestelyt johtuvat jättinosturin purkutyöstä. Uuden aseman rakentamista palvellut nosturi on mahdollista purkaa vain Veturitorilta käsin. Purkua varten Veturitorille joudutaan pystyttämään mobiilinosturi, jolle täytyy ensin tehdä perustukset. Torninosturin osia nostetaan Ratapihantien yli Veturitorille muutamina öinä, jolloin liikenne Ratapihantiellä katkaistaan kokonaan.



Töiden päätyttyä mobiilinosturi perustuksineen puretaan pois, ja pyörätie palautetaan ennalleen.