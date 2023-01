Pastellien maantiede on brittiläis-suomalaisen kielitieteilijän esikoisteos

Anna Hollingsworthin esikoisromaani Pastellien maantiede on julkaistu Aviadorin kustantamana.

Alma aikoo näytelmäkirjailijaksi ja muuttaa tässä tarkoituksessa Lontooseen. Siellä hän pestautuu myös au pairiksi bloggaaja Kristiina-Marialle, jolle kaikki on lovely, you know?

Almalle Lontoo ei olekaan punaisia busseja, iltapäiväteetä ja musikaaleja. Hänen Lontoonsa on alipalkattuja töitä, yhteisasumista, saastunutta ilmaa ja kodittomuutta. Ennen kaikkea hänen Lontoonsa on Torni, kerrostalo, jonka tulipalossa kuoli kymmeniä vähäosaisia ihmisiä. Talon julkisivut oli verhoiltu paloherkällä materiaalilla, jotta se näyttäisi kauniilta rikkaiden kaupunginosassa.

”Haluan kokea vääryyttä, jotta voin kirjoittaa vääryydestä.”

Alma tekee pyhiinvaelluksia Tornille ja vastustaa yhteiskunnallista vääryyttä, keskiluokkaisia makuja ja avokadoleipiä. Hän etsii hyveellisyyttä itsestään ja merkityksiä näytelmilleen ja analysoi metromatkojen matkustajia arvioiden heidän eettisyyttään. Pian hän joutuu kuitenkin kohtaamaan todellisuuden, jossa hänen kärsimyksensä ei olekaan riittävää.

Anna Hollingsworth (s. 1991) on valmistunut kielitieteilijäksi ja työskentelee nykyisin kansainvälisen uutistoimiston palveluksessa Helsingissä. Hän on opiskellut kirjoittamista sekä Suomessa että Englannissa, jossa hänen novellinsa A Modern Romance voitti Cambridgen yliopiston luovan kirjoittamisen ohjelman Louis de Berniéres -palkinnon.

HOLLINGSWORTH, ANNA : Pastellien maantiede

280 sivua

Sidottu, kovakantinen

ISBN 9789523811539

Ilmestymisaika: Tammikuu 2023

Arvostelukappaleet, pressikuvat ja haastattelupyynnöt

Lähetämme pyynnöstä arvostelukappaleen teoksesta joko painettuna tai sähköpostitse. Arvostelukappalepyynnöt voi lähettää osoitteeseen tilaukset@aviador.fi. Haastattelupyynnöt sekä tiedustelut pressikuvista pyydämme esittämään Aviadorin tiedottaja Miksu Väkiparralle.