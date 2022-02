Pate Mustajärvi kertoo sanoituksistaan ja avaa niiden henkilökohtaiset taustat 4.2. julkaistavassa kirjassa

Mustajärvi tunnetaan Popedan perustajana ja yhtyeen nykyisen kokoonpanon ainoana alkuperäisjäsenenä. Yli 40 vuotta kestäneen uransa varrella Mustajärvi on tullut suomalaisille tutuksi myös sooloartistina ja näyttämötaiteen viihdyttäjänä.



Vähemmälle huomiolle on jäänyt miehen kädenjälki laulujen sanoittajana. Suomirockin klassikoista muun muassa Kuuma kesä, Punaista ja makeaa sekä Repe ja Lissu ovat lähtöisin Mustajärven sulkakynästä.



Kirja saattelee lukijansa sanoittaja Mustajärven maailmaan ja sanoitusten humoristisiin, historiallisiin ja koskettaviinkin syntytarinoihin. Teoksen kuvitus pohjautuu hänen kotialbumeihinsa. Vuosien 1977–2022 välillä kirjoitetut tekstit heijastelevat paitsi kirjoittajansa elämää ja kokemuksia myös yhteiskunnallista aikakautta.



– Kuten sanoitukset yleensä, minunkin tekstini ovat sekoitus kuultua, koettua ja keksittyä, ja osa varmastikin vielä runsaalla mielikuvituksella väritettyä, Pate muistuttaa.



Tina Finn on vapaa toimittaja ja tiedottaja, joka varsinaisen päivätyönsä ohella on kirjoittanut kirjat Pate Ikurista, Sankarikoirat – tarinoita poliisikoirien arjesta, Hevosen asialla Kari Vepsä sekä Pate Mustajärvi – Matkani varrelta.

Tina Finn: Tohtori Mustajärvi, otaksun (Docendo 2022), sidottu, 386 sivua.

