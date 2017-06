Paul Auster vierailee Suomessa elo–syyskuussa

20.6.2017 14:00 | Kustannusosakeyhtiö Tammi

Yhdysvaltojen arvostetuimpiin nykykirjailijoihin lukeutuva Paul Auster saapuu vierailulle Suomeen alkusyksystä. Austerin tuorein teos, 1 200-sivuinen 4 3 2 1 julkaistiin Tammen Keltaisessa kirjastossa toukokuussa. Auster vierailee Suomessa 29.8.–3.9.2017.

1980-luvun puolivälissä julkaistulla New York -trilogiallaan suuren yleisön tietoisuuteen noussut yhdysvaltainen kirjailija Paul Auster saapuu Suomeen elo–syyskuun vaihteessa. Vierailun yhteydessä Auster esiintyy lukijatilaisuuksissa Kansallisteatterissa, Ateneum Live -keskusteluklubilla sekä Suomen tiedeseuran järjestämässä seminaarissa.

Austerin tuorein teos, lähes 1 200-sivuinen 4 3 2 1 on suuri tarina yhden sukupolven Amerikasta, sattuman oikuista ja syntymäoikeudesta. Kirjassa seurataan sen päähenkilön Archie Fergusonin elämää neljänä rinnakkaisena polkuna. Jokaisella Archie Fergusonilla on samat vanhemmat ja sukulaiset, sama ystävä tai rakastettu, mutta he kasvavat eri ihmisiksi.

Brooklynissä New Yorkissa asuva Paul Auster (s. 1947) opiskeli Columbian yliopistossa ja asui sen jälkeen neljä vuotta Ranskassa. Ennen kirjailijaksi ryhtymistään hän teki töitä muun muassa öljytankkerilla, puhelinkeskuksessa ja Ranskan maaseudulla. Austerin kirjallinen kuuluisuus alkoi 1980-luvun puolivälissä julkaistusta New York -trilogiasta, joka on kolmen omintakeisen salapoliisiromaanin sarja. Austerin tuotanto käsittää romaaneja, muistelmia, esseitä, runoja ja elokuvakäsikirjoituksia. Lisäksi hän on tehnyt käännöksiä ranskasta englantiin.

