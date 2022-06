Paula Lehtomäki on valittu Metsäteollisuus ry:n uudeksi toimitusjohtajaksi

Paula Lehtomäellä on poikkeuksellisen vaikuttava kokemus erilaisissa julkisissa tehtävissä. Viimeiset kolme ja puoli vuotta hän on toiminut Pohjoismaiden ministerineuvoston pääsihteerinä. Aiemmin hän toimi ulkomaankauppa- ja kehitysministerinä Anneli Jäätteenmäen ja Matti Vanhasen hallituksissa sekä ympäristöministerinä Vanhasen ja Mari Kiviniemen hallituksissa. Pääministeri Juha Sipilän valtiosihteerinä hän toimi vuosina 2015–2019. Lehtomäki on ollut kansanedustajana vuodesta 1999 vuoteen 2015.

- Metsäteollisuuden tulevaisuus vaikuttaa erittäin kiinnostavalta ja valoisalta. Metsäteollisuus on kiistatta maamme myönteisen tulevaisuuden kannalta elintärkeä toimiala. Koen tärkeäksi saada olla mukana luomassa kestävää hyvinvointia Suomessa, Euroopassa ja laajemminkin, Lehtomäki sanoo.

- Paula Lehtomäellä on huikea kokemus erilaisista vaativista ja vaikuttavista tehtävistä. Meillä oli mahdollisuus valita usean erinomaisen hakijan joukosta, mutta Lehtomäen valintaan oli lopulta helppo päätyä, Metsäteollisuus ry:n puheenjohtaja Seppo Parvi toteaa.



Kuhmolaislähtöinen Lehtomäki on koulutukseltaan valtiotieteiden kandidaatti ja kauppatieteiden maisteri.



Metsäteollisuus ry:n edellinen toimitusjohtaja Timo Jaatinen erosi tehtävästään omasta aloitteestaan aiemmin keväällä.

Suomi on maailman suurimpia sellun, paperin ja kartongin tuottajia sekä Euroopan kärkeä sahatavaran tuottajana. Metsäteollisuuden laaja kotimainen arvoketju työllistää noin 100 000 suomalaista ja vastaa noin viidenneksestä maamme tavaraviennistä. Suomalainen metsäteollisuus tunnetaan myös metsävaroja kasvattavasta osaamisestaan sekä uutta luovista innovaatioistaan. Metsäteollisuus ry toimii 72 metsäteollisuusyrityksen elinkeino- ja työmarkkinapoliittisena edunvalvojana.

Finland is one of the world's largest producer of pulp, paper and paperboard in addition to being one of Europe's largest producers of sawn timber. The forest industry directly and indirectly employs approximately 100,000 Finns. The industry's multiplier effects extend broadly into surrounding society. Finland has a unique opportunity to pioneer the bioeconomy thanks to the abundant forest resources, sustainable forestry practices and the first-rate expertise and competence of the forest cluster as a whole.