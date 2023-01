Pc-pelaajat elävät kaksoiselämää – yli puolet pelaajista identifioituu mieluummin pelihahmokseen reaalimaailman persoonansa sijaan

Lenovon useissa Euroopan maissa teettämän tutkimuksen¹ mukaan yli puolet (52 %) pelaajista samaistuu online alter egoonsa enemmän kuin todelliseen identiteettiinsä. Tämän innoittamana Lenovo on tehnyt yhteistyötä sarjakuvataiteilija ja pelisuunnittelija Salva Espínin kanssa luodakseen pelaajille rajoitetun erän tarroja, joissa yhdistyvät peli- ja reaalimaailman identiteetit.

Tutkimuksen perusteella pelaajat tuntevat olevansa oma itsensä pelatessaan kotona (58 %), seurustellessaan ystävien ja perheen kanssa (52 %) ja muiden harrastusten ja kiinnostuksen kohteiden parissa (46 %).

Toimialalla ja pelattavalla pelillä on myös yhteyttä toisiinsa: esimerkiksi toimistotyöntekijät (44 %), lääketieteen ja terveydenhuollon työntekijät (42 %), rahoitusalan työntekijät (38 %) ja luonnontieteilijät (40 %) tuntevat itsensä aidoimmiksi pelatessaan strategisia pelejä. It-alalla työskentelevät tuntevat itsensä aidoimmiksi roolipelejä pelatessaan (45 %), ja luovan työn tekijät (40 %) valitsevat roolipelit.

Tämän pohjalta Lenovo on Salva Espínin kanssa luonut sarjan Second Skin -tarroja. Espínin tunnetaan Marvelin kanssa tekemästään työstä Deadpoolin, She-Hulkin, X-Menin ja Wolverinen kaltaisten hahmojen parissa.

Lenovo järjestää myös kilpailun, jossa kuka tahansa voi luonnostella alter ego -hahmon. Kilpailuun voi osallistua 26.1.2023 saakka Legion Gaming Communityssa. Salva Espín valitsee henkilökohtaisesti suosikkinsa ja yhdessä voittajan kanssa viimeistelee vielä yhden Second Skin -hahmon.

"Olemme brändi, joka on aina intohimoisesti tukenut pelaajia sekä peli- että reaalimaailmassa, tavoitteenamme on, että Second Skin -tarrat kannustavat yhteisöämme olemaan aito itsensä, olipa kyse sitten työstä tai taistelusta pelin syövereissä. Läppäritarrat ilmentävät persoonallisuuttamme, ja näissä malleissa Salva on onnistunut vangitsemaan maailmojen törmäyksen loistavasti", kommentoi Lenovon EMEA:n markkinointijohtaja Alberto Spinelli.

"Tutkimus tuo esiin tärkeän totuuden pelikokemusten roolista monien ihmisten elämässä hauskanpidon, arvokkaiden sosiaalisten yhteyksien ja todellisen itseilmaisun lähteenä. Pelien ja pelikokemusten ympärille muodostuvat yhteisöt ovat vertaansa vailla, ja olemme iloisia voidessamme tehdä yhteistyötä Lenovon kanssa", sanoo AMD:n EMEA:n markkinointijohtaja Christian Dotzauer.

Lue alkuperäinen englanninkielinen tiedote aiheesta täältä.

¹ Censuswide toteutti tutkimuksen, johon osallistui yhteensä 7 010 vastaajaa Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Ranskassa, Saksassa, Espanjassa, Italiassa, Puolassa, Alankomaissa ja Ruotsissa syyskuussa 2022.

Lisätietoja medialle:

Markus Hilden

Viestintätoimisto Manifesto

+358 44 363 9961

lenovo@manifesto.fi

LENOVO and LEGION are trademarks of Lenovo. Marvel, Deadpool, She-Hulk, X-Men, and Wolverine are trademarks of Marvel Characters, Inc. AMD, RYZEN and Radeon are trademarks of Advanced Micro Devices. All other trademarks are the property of their respective owners. ©2022 Lenovo Group Limited. All rights reserved.