PCOS-viikko muistuttaa pcos:n yleisyydestä

PCOS eli munasarjojen munarakkulaoireyhtymä on yleinen hormonihäiriö, jonka kanssa elää jopa 10–18 prosenttia syntymässä naiseksi määritellyistä. Oireyhtymän kehittymisen taustalla epäillään olevan todennäköisesti sekä perinnöllisiä että ympäristötekijöitä. PCOS:ään ei ole parantavaa hoitoa, mutta oireita voidaan helpottaa monin eri tavoin. PCOS:n oireita ovat mm. häiriöt kuukautiskierrossa, miestyyppinen liikakarvoitus ja akne. Yli puolet oireyhtymän kanssa elävistä on ylipainoisia ja oireyhtymään liittyy aineenvaihdunnallisia ongelmia. PCOS voi aiheuttaa myös lapsettomuutta.



PCOS:n kanssa eläminen merkitsee lisääntynyttä sairastavuutta sen kanssa elävälle. PCOS lisää riskiä sairastua mm. diabetekseen, verenpainetautiin, laskimotukoksiin, kilpirauhassairauksiin, masennukseen, ahdistushäiriöihin ja migreeniin. Myös syömishäiriöt ovat keskimääräistä yleisempiä PCOS:n kanssa elävillä. On tärkeää muistaa, että PCOS voi vaikuttaa monilla eri tavoilla kaikkiin elämän eri osa-alueisiin. PCOS:n kanssa elävillä on mm. useampia poissaoloja ja työkyvyttömyys on yleisempää.



Tutustu koko teemaviikon ohjelmaan: https://korento.fi/vaikutamme/teemaviikot/pcos/

Kauttamme on myös mahdollista pyytää haastateltavia kertomaan kokemuksistaan PCOS:n kanssa elämisestä. Lue lisää PCOS:stä nettisivuiltamme: https://korento.fi/tietoa/pcos/