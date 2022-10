Peab ja Parking Energy käynnistävät yhteistyön pääkaupunkiseudulla

PARKKISÄHKÖN RAHOITUSKIERROS ON SAATU PÄÄTÖKSEEN, UUSI 2X22kW LATAUSLAITE ON KOHTA TOIMITUSVALMIS JA MARKKINOITA NOPEAMPI KASVU JATKUU 26.8.2022 12:31:21 EEST | Tiedote

Parkkisähkön rahoituskierros on saatu menestyksekkäästi maaliin. Keräsimme sijoittajilta vuodessa noin 6 miljoonaa euroa markkinoita nopeamman kasvun toteuttamiseen. Järjestelyn jälkeen yrityksen omistusrakenne on selkiytynyt ja nyt kerätyn pääoman turvin Parkkisähkö pystyy toteuttamaan useita hankkeita, joilla yrityksen toimituskyky ja markkinoita nopeampi kasvu saadaan varmistettua myös jatkossa. UUSI 2x22kW LATAUSLAITE TULEE MARKKINOILLE SYYSKUUSSA Olemme kuunnelleet asiakkaitamme ja heidän tarpeitaan. Uusi 2x22kW laitteemme vastaa kaikkiin kiinteistölataustarpeisiin ja ottaa samalla huomioon myös lohkolämmitystarpeet niiden autoilijoiden osalta, jotka ovat vielä harkitsemassa hybridi- tai täyssähköauton hankintaa. 2-porttinen 22kW Type 2 sähköauton laturi käy suoraan Parkkisähkön pikaliittimeen, joten päivittäminen on helppoa jos olet jo Parkkisähkön asiakas. Laturissa on kaksi 3-vaiheista 22kW:n sähköauton latausyksikköä ja se on valittavissa joko Type 2:n kaapeleilla tai Type 2 p