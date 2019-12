Peab rakentaa Hemsölle kaksi paloasemaa Ouluun

Yhteiskuntakiinteistöihin erikoistunut kiinteistösijoitusyhtiö Hemsö rakentaa Oulun kaupungille kaksi paloasemaa yhteistyössä Peabin kanssa. Urakkasopimuksien arvo on 21 miljoonaa euroa, ja rakentaminen alkaa kesällä 2020.

Hemsö ja Peab ovat allekirjoittaneet urakkasopimuksen kahden uuden paloaseman rakentamisesta Ouluun.

Oulun Linnanmaalle rakennetaan uusi pääpaloasema, joka on kooltaan noin 6 400 bruttoneliötä. Kun pääpaloasema on valmistunut, nykyinen Raksilan paloasema puretaan. Sen tilalle rakennetaan uusi, pienempi paloasema, joka on kooltaan vajaat 2 700 bruttoneliötä.

Rakentaminen alkaa kesällä 2020, ja kohteet toteutetaan vaiheittain. Linnanmaan paloaseman arvioitu valmistumisaika on kesä 2021, ja Raksilan paloaseman valmistumistavoite on alkuvuosi 2023.

”Paloasemien rakentaminen täydentää jo olemassa olevaa työkantaamme merkittävästi tuleville vuosille sekä hankkeiden koon että niiden keston puolesta. Yhteistyömme Hemsön kanssa on sujunut mallikkaasti hankevaiheesta saakka, ja odotamme innolla rakentamisvaihetta. Hanke on Oulun seudun pelastustoiminnalle merkittävä. Olemme ylpeitä siitä, että saamme olla mukana rakentamassa pelastusalan tulevaisuutta”, Peabin Oulun yksikön johtaja Seppo Klemettilä sanoo.

”Oulun paloasemien rakentaminen on tällä hetkellä Hemsön merkittävin uudisrakentamisen hanke Suomessa. Meille on erittäin tärkeää, että hankkeen urakoitsija toimii paikallisesti ja heillä on käytössään toimivat resurssit Oulussa. Arvostamme myös hyvää yhteistyötä ja asiantuntemusta. Peab tarjoaa meille tähän hankkeeseen juuri sitä osaamista, mitä me tarvitsemme”, Hemsön kehityspäällikkö Simo Karjalainen kertoo.

Hemsö vuokraa paloasemat 25 vuoden sopimuksella Oulun kaupungille. Paloasemien käyttäjänä toimii Oulu-Koillismaan pelastuslaitos.

”Pelastuslaitoksen toiminnan kannalta on erittäin hyvä, että paloasemien rakentaminen päästään aloittamaan ja nykyinen elinkaarensa päähän tullut keskuspaloasema korvataan uudella paloasemalla. Kun Linnanmaan pääpaloaseman on valmistunut, pohjoisen kasvualueen tavoitettavuuden haasteet saadaan korjattua", Oulu-Koillismaan pelastuslaitoksen vs. palopäällikkö Marko Sipola sanoo.