Pedaforum 2023: Ilmoittautuminen auki Tampereelle

Tapahtumaan ilmoittautuminen on avattu ja ilmoittautumisaikaa on 22.5.2023 asti. Linkki ilmoittautumislomakkeelle https://www.lyyti.fi/reg/pedaforum2023

Tänä vuonna tapahtuman järjestävät ensimmäisen kerran Tampereen yliopisto ja Tampereen ammattikorkeakoulu yliopiston Hervannan kampuksella. Mukana tapahtumassa on myös Poliisiammattikorkeakoulu.

Kohti kestävää korkeakoulupedagogiikan toimintakulttuuria

Tapahtuman teemana on Kohti kestävää korkeakoulupedagogiikan toimintakulttuuria. Tapahtumassa on kaiken kaikkiaan yli 180 esitystä osallistavan ja inklusiivisen korkeakoulupedagogiikan, korkeakouluyhteisön pedagogiikan ja toimintakulttuurien sekä pedagogisen johtamisen alateemoista.

Keynote-puhujina kuullaan FT, FM, KM Juuso Niemistä ja FT Essi Aarnio-Linnanvuorta.

Juuso Niemisen aiheena on Kuka arvioisi arviointia? Kohti kestävää arviointikulttuuria. Juuso toimii kasvatustieteen apulaisprofessorina The University of Hong Kongissa sekä Honorary Research Fellow -nimikkeellä Deakin Universityssa, Australiassa. Taustaltaan hän on matematiikan ja tietotekniikan aineenopettaja sekä erityisopettaja.

Essi Aarnio-Linnanvuoren aiheena on Pääseekö tästä yli? Pohdintoja korkeakoulupedagogiikan mahdollisuudesta toimia siltana kestävään tulevaisuuteen. Essi toimii ympäristökasvatuksen ja kestävän kehityksen yliopistonlehtorina Tampereen yliopiston kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunnassa ja kokenut ympäristö- ja ilmastokasvatuksen asiantuntija.

Tapahtumaan osallistujien on mahdollisuus järjestää myös omia verkostotapaamisia ohjelman oheen, näistä voi tiedustella järjestelytiimiltä osoitteesta pedaforum@tuni.fi.

Tapahtuman yksityiskohtainen ohjelmakartta avataan maaliskuun loppuun mennessä.

Tervetuloa kesäisen Tampereen sykkeeseen!

Lisätietoa tapahtumasta

https://events.tuni.fi/pedaforum/

pedaforum@tuni.fi