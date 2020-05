PeeÄssä avaa uusia pop up -ravintoloita 1.6. ja sulkee osan huhtikuussa avatuista pop upeista

Ravintoloiden avautuessa 1.6.2020 alkaen Osuuskauppa PeeÄssä lakkauttaa osan pop up toiminnoistaan ja siirtää henkilöstöä takaisin töihin kiinteisiin ravintolayksiköihin. Myös uusia toimintoja avataan.

Pop up -ravintolatoiminnasta jäävät jatkamaan Keilantorille Kuopioon Amarillo Goes Local pop up -yksikkö. Keilankantaan pop upin yhteyteen rakennetaan myös kiinteä 50 -paikkainen terassi S-Marketin laajennusosioon. Tilaan on haettu myös anniskeluoikeuksia ja niiden toteutuessa tullaan tilaan rakentamaan myös erillinen baari. Pop up -toimintojen mukaisesti yksikkö myy myös take away -tuotteita ruoan ja virvokkeiden osalta. Ruoanvalmistus toteutetaan Keilankannassa Varkauden Prisman pihalta palautuvasta take away -kontista. Yksikkö palvelee Keilankannan S-Marketin yhteydessä ainakin 31.8.2020 saakka. Terassi on suunniteltu 2 metrin turvavälein pöytien osalta.

Ravintola Hophaus ajaa Keilantorilta vapautuvan burgerbussin Kuopion Torille, josta on vuokrattu myyntipaikka elokuun loppuun asti. Hophaus Local Burger tulee tarjoamaan nimensä mukaisesti vain lähiraaka-aineista valmistettuja premium -burgereita kukkaroystävällisin hinnoin. Myyntipaikka sijaitsee torilla pääkäytävän lähellä Sokoksen puoleisella reunalla Kuopion toria. Bussin yhteyteen ei tule erillistä terassia. Burgerbussi palvelee take away -periaatteella ja myy mukaan burgereita sekä virvoitusjuomia.

- PeeÄssän kokkien tekemä ”Teimme Hyvää Sinulle” -tuotesarja jatkuu vähittäiskaupan osalta toistaiseksi ja ravintola-annoksia saa PeeÄssän suurimmista marketeista kotona lämmitettävinä versioina. Eli kuten pop upit ja tuotelanseeraus osoittavat, kriisistä on syntynytmyös uutta liiketoimintaa. Muut pop up -toiminnot ajetaan alas nyt touko-kesäkuun vaihteessa. Näen valtavaa potentiaalia lähiraaka-aineista valmistetuista burgereissa. Keilankannan myyntien osalta voin todeta, että myynnin tasot eivät riitä kiinteän ravintolan perustamisesta aiheutuvien kulujen kattamiseen, mutta kausiravintolana ajattelimme vielä kesän kokeilla alueen potentiaalia. Kuopion torin osalta näyttää, että muut kontti ja pop up ravintolat torin alueella eivät myy täysin paikallisia burgereita ja uskon tämän olevan meille merkittävä kilpailuetu kesän mittaan, toteaa toimialajohtaja Ville Puustinen.

Burgereissa käytetään seuraavien paikallisten/kotimaisten valmistajien tuotteita: