PeeÄssä mukana keskustan kehittämisessä

Mikko Junttila PeeÄssän toimitusjohtajaksi 21.12.2021 18:42:28 EET | Uutinen

Osuuskauppa PeeÄssän uudeksi toimitusjohtajaksi on valittu KTM Mikko Junttila. Osuuskauppa PeeÄssän hallintoneuvosto päätti asiasta 21.12.2021 kokouksessaan. - Oli hienoa nähdä, miten laajasti tehtävä kiinnosti. Valinta päästiin tekemään 26 tasokkaan hakijan joukosta, kertoo PeeÄssän hallintoneuvoston puheenjohtaja Mervi Vidgrén. Mikko siirtyy tehtävään Turun Osuuskaupan marketkaupan toimialajohtajan tehtävästä. Hänellä on pitkä kokemus S-ryhmästä. Mikko on käynyt S-ryhmän korkeakoulupohjaisen S-trainee koulutuksen. Aiemmin Mikko on toiminut eri tehtävissä sekä Osuuskauppa Keskimaalla että PeeÄssässä. Koulutukseltaan hän on kauppatieteiden maisteri. - Vajaa kymmenen vuotta sitten lähdin PeeÄssästä Keskimaalle ja sieltä edelleen Turun Osuuskauppaan. Matkalta on tarttunut monenlaista oppia, josta uskon olevan hyötyä niin PeeÄssän kuin koko Pohjois-Savon kehittämisessä. PeeÄssä on monella mittarilla yksi S-ryhmän parhaimmista osuuskaupoista ja se on monena vuonna ollut eniten asiakasomist